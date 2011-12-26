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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

نمازی فرد در گفتگو با مهر:

مداحان و شاعران مذهبی در خراسان رضوی بیمه شدند

مداحان و شاعران مذهبی در خراسان رضوی بیمه شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکل های دینی خراسان رضوی از بیمه شدن 60 نفر از مداحان و شاعران مذهبی در سطح استان خبر داد.

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان مداحان و شاعران مذهبی بیمه شده 45 نفر از مشهد هستند.

وی تاکید کرد: با همت و کمک کانون مداحان و شاعران مذهبی خراسان رضوی و شورای استانی بنیاد دعبل خزائی از سال 84 تاکنون نسبت به بیمه مداحان شاخص و تاثیر گذار استان اقداماتی انجام شد که این امر سبب شد سال جاری 60 نفر از این مداحان و شاعران بیمه شوند.

نمازی فرد با بیان اینکه بیمه شدن مداحان اقدام موثر و مطلوبی است، ادامه داد: این اقدام می تواند در راستای رفع مشکلات درمانی مداحان، شاعران و خانواده هایشان و همچنین تقدیر از زحمات آنان موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه ماهیانه حدود 25 هزار تومان به منظور بیمه از مداحان و شاعران مذهبی دریافت می شود، افزود: از سال گذشته در راستای بیمه تکمیلی مداحان و شاعران مذهبی اقداماتی صورت گرفته و در حال حاضر این افراد از بیمه تکمیلی نیز برخوردارند.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به وجود 2 هزار و 700 مداح و شاعر در سطح استان گفت: از ابتدای سال تا کنون چندین دوره آموزشی به مناسب های مختلف برای مداحان وستایشگران اهل بیت گذاشته شده که از جمله این آموزش ها معارف رضوی است.

کد مطلب 1493725

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