به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان در مراسم آغاز به کار مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان سمنان در سخنانی با بیان اینکه در صدههای گذشته تربیت جامعه به دست روحانیون بوده است، تصریح کرد: تربیت پدران و مادران و نیز فرهنگ اجتماعی به دست روحانیون شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه اکنون تعداد مربیان انسان افزایش یافته است و اثرگذاران در تربیت افراد متعدد شدهاند، یادآور شد: امروز آموزههای مورد یادگیری نیز متفاوت شده است و رسانههای ایجادشده دارای آموزههای مختلف هستند که هر رسانه برای خود یک آموزگار به شمار میرود.
معاون شهرستانهای حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به نقش روحانیون و مبلغین دینی در میان این رسانهها تصریح کرد: در اوضاعی که فکر جوان در میان آموزههای بعضا متفاوت و متنافر سرگردان است، وظیفه مبلغین سنگینتر است و آنها باید به گونهای عمل کنند که بر رسانهها غلبه پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه رسانهها مطالب خود را در قالبهای چندرسانهای جذاب ارائه میدهند، اضافه کرد: مبلغان باید به دنبال فرصتهایی مانند ماه رمضان، محرم و ... باشند تا با تعداد محدودی از افراد سخن بگویند ولی رسانهها شبانهروز با مخاطب در ارتباط هستند.
حجتالاسلام ابراهیمیان با اشاره به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند که بر نیم دیگر نیز اثرگذار هستند، یادآور شد: با توجه به رسانههای متعدد و تاثیرگذار امروز، ما وظیفه داریم قشری را تربیت کنیم که خود تربیتکنندگان نیمی از جامعه هستند.
وی اضافه کرد: اگر میخواهیم شعار " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا " را محقق سازیم باید نقش زنان عاشورایی را تقویت کینم.
معاون شهرستانهای حوزههای علمیه خواهران کشور در قسمت دیگری از سخنان خود تعداد مدارس علمیه خواهران سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) در کشور را 321 مدرسه علمیه ذکر کرد که از این میان 274 مدرسه علمیه، طلاب را در سطح دو پرورش میدهند.
وی تعداد مدارس علمیه خواهران استان سمنان را 9 مدرسه دانست و گفت: از این میان شش مدرسه در سطح دو و سه مدرسه در سطح سه فعالیت میکنند.
حجتالاسلام ابراهیمیان انتظار از مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران را ارتقاء سطح کیفی مدارس علمیه موجود، افزایش متوازن تاسیس و توسعه مدارس علمیه، افزایش سرعت امور اداری، جذب منابع انسانی و جذب و تثبیت منابع مالی پایدار به حوزه علمیه دانست.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهرستانهای حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به فعالیت گسترده رسانههای ضددین گفت: سخن مبلغین دینی باید رساتر از رسانهها باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان در مراسم آغاز به کار مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان سمنان در سخنانی با بیان اینکه در صدههای گذشته تربیت جامعه به دست روحانیون بوده است، تصریح کرد: تربیت پدران و مادران و نیز فرهنگ اجتماعی به دست روحانیون شکل گرفته است.
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