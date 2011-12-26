گردهمایی "میثاق قرآنیان با ولایت" در خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گردهمایی با حضور 300 نفر از مدیران و فعالان قرآنی استان و به منظور گرامیداشت حادثه 9 دی ماه برگزار می شود.

وی افزود: تجمع میثاق قرآنیان با همت و همکاری دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان و یاری اتحادیه موسسات و خانه های قرآن استان بر پا می شود.

مجتهدزاده در خصوص هدف از برگزاری این گردهمایی اظهارکرد: تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب، تثبیت اصول و دستاوردهای انقلاب اسلامی، حمایت از اصول ارزشی و آرمان های ولایی از جمله اهداف این گردهمایی است

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: برگزاری کارگاه جنگ نرم و تجزیه و تحلیل فتنه 88 از دیگر برنامه های گردهمایی در نهم دی ماه است.

وی با اشاره به گرامیداشت نهم دی ماه به عنوان تاریخی‌ترین حرکت مردم در حمایت از اصول ارزشی و آرمان‌های ولایی، بیان کرد: دشمن در صدد به چالش کشیدن با ارزش‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است تا شاید بتواند برخی اصول و مبانی دین و مکتب ما را به چالش بکشد بنابراین این گردهمایی بهترین فرصت برای مقابله با جنگ نرم و توطئه های دشمنان است.

گفتنی است، گردهمایی میثاق قرآنیان با ولایت در روز 9 دی ماه با سخنرانی حجت الاسلام مرویان حسینی برپا می شود.