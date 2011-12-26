رضایت 84 درصد کاربران از "آی- پد"

به گزارش خبرگزاری مهر، باوجود اینکه اطلاعات Idc نشان می دهد که در سه ماهه سوم سال 2011 رقم بازار اپل در بازار تبلتها حداکثر تا مرز 60 درصد پایین خواهد آمد، به نظر می رسد که این شرکت توانسته است رضایت کاربران خود را جلب کند.

درحقیقت برپایه تحقیق جدیدی که "لابراتوار تحقیقاتی قابلیت استفاده نرم افزاری" دانشگاه ایالتی ویچیتا انجام داده است کسانی که یک دستگاه "آی- پد" دارند در 84 درصد از موارد از انتخاب خرید خود بسیار خرسند هستند.

62 درصد از این کاربران معتقدند که تبلت اپل یک محصول عالی است، 21 درصد آن را خوب دانسته اند و 10 درصد از این محصول به عنوان "بهترین دستگاه قابل تصور" یاد کرده اند.

این درحالی است که تنها 2 درصد از کاربران آمریکایی آن را به عنوان یک دستگاه ناچیز رد کرده اند و 2 درصد دیگر نیز بر روی آن برچسب "وحشتناک" چسبانده اند.

همچنین 46 درصد از کاربران آمریکایی شرکت کننده در این نظرسنجی اظهار داشته اند که بین 21 تا 60 برنامه جانبی بر روی "آی- پد" خود نصب کرده اند و بیش از 90 درصد نیز اطمینان داده اند که هر روز برای جستجو در شبکه از تبلت خود استفاده می کنند.

35 درصد از مصاحبه شوندگان خاطر نشان کردند که به طور مرتب از 1 تا 5 برنامه جانبی نصب شده بر روی "آی- پد" و 40 درصد نیز از 6 تا 10 برنامه جانبی استفاده می کنند.

درحالی که تنها 4 درصد از کاربران "آی- پد" اظهار داشتند که به طور مداوم با بیش از 20 برنامه جانبی کار می کنند.

به بیانی ساده، نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که اپل محصولی را عرضه کرده است که می تواند رضایت مصرف کنندگان را جلب کند.

همچنین نتایج بررسیهای موسسه تحقیقاتی "رویال پینگدام" که چند ماه قبل منتشر شد، نشان می دهد که 87.6 درصد از ترافیک جهانی وب از راه تبلتها بر روی "آی- پد" انجام می شود. همچنین برپایه اطلاعاتی که موسسه Comscore انجام داد این رقم در آمریکا 99.5 درصد است.

اپل نیز پیش از این اعلام کرده بود تاکنون موفق شده است در حدود 40 میلیون دستگاه "آی- پد" را در تمام دنیا عرضه کند.

براساس گزارش اپل اینسایدر، این اطلاعات در شرایطی منتشر شده اند که اخبار تائید نشده اخیر نشان می دهند در سال 2012 نه تنها نسل سوم "آی- پد" بلکه یک نسخه "مینی آی- پد" نیز می تواند به بازار معرفی شود. قیمت این مینی برپایه عملکردهایی که ارائه می کند از 199 تا 399 دلار متغیر است.

برپایه این شایعات، "مینی آی- پد" اپل دارای یک نمایشگر 7.85 اینچی است که تا پایان سال 2012 وارد بازار می شود.

این گراف درصد جوابهای کاربران را به این سئوال پاسخ می دهد: آیا شما آی- پد خود را به اشتراک می گذارید؟ 58 درصد از شرکت کنندگان اظهار داشته اند "خیر منحصراً استفاده می کنم. درحالی که 42 درصد پاسخ داده اند: بله. حداکثر آن را با یک نفر به اشتراک می گذارم

این گراف پاسخهای کاربران به سئوال: چند وقت یکبار آی-پد خود را حمل می کنید؟

پاسخها: 21 درصد: تقریبا هر وقت بیرون می روم، 17 درصد: تنها وقتی برای کار می روم، 52 درصد: تنها زمانی که به مسافرت می روم، 10 درصد: هرگز

این گراف در پاسخ به این سئوال است: به طور مرتب از چند برنامه جانبی استفاده می کنید؟

پاسخها: 35 درصد: بین 1 تا 5 برنامه. 40 درصد: بین 6 تا 10 برنامه. 17 درصد: بین 11 تا 15 برنامه. 4 درصد: بین 16 تا 20 برنامه. 4 درصد: بیش از 20 برنامه جانبی

نمودار فعالیتهای انجام شده با "آی- پد" برای کار