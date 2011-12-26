افزایش سطح بصیرت در جامعه با آگاهی دهی به مردم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند برگزار شد، افزود: با توجه به سناریوی جدید دشمن در جلوگیری از حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید با بصیرت بخشی و آگاهی دهی به مردم زمینه های مشارکت حداکثری آنان را فراهم سازیم.

وی گفت: مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) در شهرستان دماوند به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بسیار چشمگیر بوده است و خوشبختانه شاهد هیچ گونه مشکلی در سطح شهرستان نبودیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند تشکر ویژه از ائمه جماعات شهرستان، وعاظ، هیئات، امنای مساجد،حسینیه ها و تکایا و ... افزود: سخنرانیهای مناسب ائمه جماعات در مجالس عزاداری امام حسین(ع) و توجه و تأکید بر جلوگیری از هرگونه سوء استفاده انتخاباتی در این مجالس موجب شد شاهد برگزاری باشکوه عزاداری در سطح شهرستان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت فلسفه عاشورای امام حسین (ع) و پرداختن به آن در مجالس عزاداری بیان داشت: یکی از علتهایی که می توان به عنوان زمینه ایجاد حادثه کربلا و واقعه عاشورا بدان اشاره کرد، عدم بصیرت مردم آن دوران بود که لازم است توسط ائمه جماعات و وعاظ در مجالس عزاداری به این مهم پرداخته شود.

دشمن درصدد شایعه پراکنی در انتخابات مجلس است

قاسمی با اشاره به اینکه دشمن در صدد طراحی سناریوی جدیدی با هدف شایعه پراکنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اضافه کرد: دشمن قصد ایجاد دلسردی بین مردم دارند تا جلوی حضور حداکثری مردم در انتخابات را بگیرد که مقابله با این مهم به عهده ماست تا مردم را آگاه سازیم و به داشتن انتخاباتی سالم و پرشور همچون 29 انتخابات گذشته تشویق کنیم.