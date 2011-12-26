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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

کمالی به مهر خبر داد:

ثبت نام 15 نفر در ستاد انتخابات کرمان/ حضور حداکثری مهمترین هدف انتخابات

ثبت نام 15 نفر در ستاد انتخابات کرمان/ حضور حداکثری مهمترین هدف انتخابات

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس گفت: طی دو روز گذشته در استان کرمان 15 نفر ثبت نام کرده اند.

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون در تمام حوزه های انتخابی استان کرمان کار ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات با استفاده از نیرویهای مجرب در حال انجام است.

وی ادامه داد: استان کرمان 23 شهرستان و 9 حوزه انتخابی دارد که تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در آنها اندیشیده شده است.

کمالی گفت: از مجموع استان کرمان 10 نفر راهی مجلس شورای اسلامی می شوند.

وی ادامه داد: تا کنون 15 نفر در استان کرمان در این زمینه ثبت نام کرده اند و طبق قانون و در زمان مشخص شده این ثبت نام ادامه خواهد داشت.

کمالی ادامه داد: کرمان، بم، زرند، جیرفت، کهنوج، شهربابک، سیرجان، بافت و رفسنجان از حوزه های انتخابی کرمان هستند.

 
 

 
کد مطلب 1493732

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