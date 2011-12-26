ثبت نام 15 نفر در ستاد انتخابات کرمان/ حضور حداکثری مهمترین هدف انتخابات

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون در تمام حوزه های انتخابی استان کرمان کار ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات با استفاده از نیرویهای مجرب در حال انجام است.

وی ادامه داد: استان کرمان 23 شهرستان و 9 حوزه انتخابی دارد که تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در آنها اندیشیده شده است.

کمالی گفت: از مجموع استان کرمان 10 نفر راهی مجلس شورای اسلامی می شوند.

وی ادامه داد: تا کنون 15 نفر در استان کرمان در این زمینه ثبت نام کرده اند و طبق قانون و در زمان مشخص شده این ثبت نام ادامه خواهد داشت.

کمالی ادامه داد: کرمان، بم، زرند، جیرفت، کهنوج، شهربابک، سیرجان، بافت و رفسنجان از حوزه های انتخابی کرمان هستند.



