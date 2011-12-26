عملیات اجرایی آبرسانی به سلخ و گامبرون آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کشفی اظهار داشت: آب شبکه داخلی این روستاها را یک دستگاه آبشیرین کن به ظرفیت یک هزار و 400 متر مکعب در شبانه روز تامین خواهد کرد که این آبشیرین کن نیز در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه نیز توسط بخش خصوصی به روش خرید تضمینی سرمایه گذاری شده که آب روستاهای منطقه را تامین می کند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی قشم استفاده از مکانیزم تجهیز و راه اندازی آبشیرین کن ها را از جمله راهکارهای برون رفت از بحران کم آبی در بخش شرب روستایی عنوان کرد که با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: چنانچه خط انتقال آب از سرزمین مادری به قشم محقق شود می تواند به عنوان مهمترین راهکار اتخاذ شده درمقابله با بحران کم آبی جزیره به شمار رود.