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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

کشفی:

عملیات اجرایی آبرسانی به سلخ و گامبرون آغاز می شود

عملیات اجرایی آبرسانی به سلخ و گامبرون آغاز می شود

قشم - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب روستایی قشم گفت: مناقصه شبکه های داخلی روستاهای سلخ و گامبرون انجام شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کشفی اظهار داشت: آب شبکه داخلی این روستاها را یک دستگاه آبشیرین کن به ظرفیت یک هزار و 400 متر مکعب در شبانه روز تامین خواهد کرد که این آبشیرین کن نیز در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه نیز توسط بخش خصوصی به روش خرید تضمینی سرمایه گذاری شده که آب روستاهای منطقه را تامین می کند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی قشم استفاده از مکانیزم تجهیز و راه اندازی آبشیرین کن ها را از جمله راهکارهای برون رفت از بحران کم آبی در بخش شرب روستایی عنوان کرد که با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: چنانچه خط انتقال آب از سرزمین مادری به قشم محقق شود می تواند به عنوان مهمترین راهکار اتخاذ شده درمقابله با بحران کم آبی جزیره به شمار رود.

کد مطلب 1493735

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