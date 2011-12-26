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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

در خراسان رضوی/

30 نفر نیروی انسانی برای معاونت زیارت به وزارت کشور پیشنهاد شد

30 نفر نیروی انسانی برای معاونت زیارت به وزارت کشور پیشنهاد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی گفت: 30 نفر نیروی انسانی کارشناس و مدیر در زیرمجموعه برای معاونت زیارت به وزارت کشور پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی اظهار داشت: همزمان با تشکیل کارگروه ملی زیارت در تهران به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری استانداری خراسان رضوی، ایجاد معاونت زیارت به استانداری خراسان رضوی ابلاغ شد.

وی افزود: برهمین اساس اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساخت های زائر و زیارت صورت گرفت و به تخصیص بودجه زیارت در سال جاری و سال های آینده منجر شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه ابلاغ معاونت زیارت از سوی وزارت کشور صورت گرفته ولی هنوز ساختار این معاونت ابلاغ نشده به عنوان پیشنهاد تعداد 30 نفر کارشناس و مدیر به وزارت کشور ارائه شد.

عبدالملکی تصریح کرد: همزمان با تصویب ساختار این معاونت اقدامات بعدی از سوی استاندار خراسان رضوی برای تعیین معاون صورت می گیرد.

کد مطلب 1493736

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