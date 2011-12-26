80 مقاله ISI معتبر توسط دانشگاه آزاد کرمانشاه ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر قنبری گفت: در سال جاری در این واحد دانشگاهی حدود 80 مقاله ISI معتبر و اختراعات و مدالهای مختلف ارائه شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه افزود: درخشش دانشجوی مخترع این دانشگاه در کره جنوبی و کسب نشان برتر در بین بیش از 60 کشور جهان و سایر موارد دیگر از افتخارات این دانشگاه است.

قنبری با اشاره به برنامه آتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در زمینه پژوهش، تصریح کرد: هم اکنون برنامه های اصلی ما افزایش تعداد کارهای پژوهشی نظیر چاپ و نشر کتب علمی و ارائه مقالات در سطح فراملی و شرکت در همایشها است.

وی افزود: البته در این مسیر محققان با نوعی سختگیری خاص روبرو خواهند شد که به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشها و براساس نیازهای جامعه صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: باشگاه پژوهشگران جوان از مهمترین قابلیتهای این واحد دانشگاهی برای قدم گذاشتن در عرصه پژوهش است و در این باشگاه برای هر دانشجوی محقق، مخترع و پژوهشگر تا سقف 30 میلیون ریال می توان هزینه کرد.

قنبری در پایان با اشاره به پتانسیلها و بسترسازی مناسب برای امر پژوهش، افزود: امیدواریم که در مسیر ارتقای سطح دانش و تحقیق قدمهای مثبتی برداشته شود.