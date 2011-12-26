میزان بارندگی پاییزی در گلستان چهار برابر رشد داشت

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان بارندگی آذر ماه سال جاری در قیاس با سال گذشته 124.7 درصد افزایش و نسبت به دوره شاخص دراز مدت 27.4 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: همچنین در مدت مهر تا آذر ماه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 233.9 درصد افزایش و نسبت به دوره دراز مدت 45.4 درصد افزایش نشان می دهد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: جریان رودخانه های استان نیز در مدت مهر تا ماه جاری، نسبت به دوره شاخص حوزه قره سو 6.2 درصد افزایش و در حوزه گرگانرود 56.1 درصد کاهش داشته است.

به گفته حیدریان، از ابتدای مهر تا 22آذر در گلستان 209 میلی متر باران باریده که در مقایسه با بارندگی های پاییز پارسال که 44 میلیمتر بود 377 درصد افزایش دارد.

حیدریان افزود: مقدار بارندگی پاییز امسال در مقایسه با میانگین بارندگی 40 سال گذشته نیز که 122میلیمتر بود 72 درصد بیشتر است.

وی درباره حجم آب پشت سدهای گلستان گفت:اکنون آب پشت سدهای گلستان 68 میلیون متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته در همین موقع که 49 میلیون متر مکعب بود 38 درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: امسال 24 درصد ظرفیت مخازن آبی استان پر آب شده که سال گذشته در همین موقع 17 درصد از این مخازن از آب پر شده بود.

حیدریان گفت: گرچه بارش های تجمعی در فصل پاییز نسبت به دوره مشابه درازمدت افزایش نشان می دهد، ولی بارندگی در آذر ماه نسبت به دوره شاخص بیش از 27 درصد کمتر بوده است، لذا توجه جدی به صرفه جویی و رعایت الگوهای درست مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.