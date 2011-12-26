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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

کمالی خبر داد:

20 کتاب هنرمندان بسیجی در نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی رونمایی شد

20 کتاب هنرمندان بسیجی در نمایشگاه پژوهش خراسان رضوی رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی از رونمایی 20 کتاب هنرمندان بسیجی این در نمایشگاه پژوهش و فناوری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کمالی با توجه به کمبود زمانی در بر پایی نمایشگاه پژوهش در مشهد اعلام کرد: تنها 20 کتاب از چهار نویسنده با موضوع بسیج، هنر، ادبیات داستانی و شعر رونمایی شده است.

مسئول سازمان بسیج خراسان رضوی هنرمندان بیان کرد: آثار کارآفرینان استانی در رشته های صنایع دستی سفال، پته دوزی و سرمه دوزی است.

وی با تأیید بر پشتیبانی کردن و شناساندن هنرمندان به مسئولین بیان کرد: نمایشگاهها فرصت خوبی است تا هنرمندان که مورد فراموشی قرار گرفته اند به مسئولین و مردم شناسانده شوند.

کمالی در خصوص جذب هنرمندان در بسیج گفت : بارویکرد هم افزایی در استان 3 هزار بسیجی هنرمند را سازماندهی کرده ایم که این رقم در عرض یکسال به 3 برابر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: هنرمندان استان فناوری هایی در ساخت تابلو، کار قلم زنی روی سنگ را دارا هستند که در کشور بی نظیر است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی اظهار داشت: این سازمان برای اولین بار در کشور انجمن رسانه را در خراسان رضوی افتتاح کرده است که خبرنگاران و اصحاب رسانه می توانند در آن عضو شوند.

کد مطلب 1493742

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