به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا در راستای تبیین راهبردهای کلان جشنواره، تدوین سیاست‌ها، ترسیم افق‌ها و جهت دهی برنامه‌های سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار شد

در این نشست سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاست گذاری، محمدعلی شهنی دشتگلی سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی، جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رمضان شجاعی کیاسریعضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر، حسین مسافر آستانهمشاور نمایشی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، دکتر علی منتظری، داود رشیدی و دکتر رحمت امینی دبیر سی امین جشنواره تئاتر فجرحضور داشتند.

در ابتدای این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیر مقدم به اعضای شورای سیاست گذاری سی امین جشنواره تئاتر فجر، گفت: جشنواره های فجر در حوزه تئاتر و سینما امسال سی ساله می شوند و انتظار می رود با هم گرایی خوبی که در این حوزه صورت می گیرد، این جشنواره ها که یادآور انقلاب شکوهمند اسلامی هستند هر چه با شکوهتر برگزار شوند. باید به برپایی مناسبت ها بی تفاوت نباشیم و در پاسداشت روزهای مهمی که جنبه ملی و مذهبی دارند کوشا باشیم، همانگونه که در حال حاضر یادوراه تجلی بصیرت را در پیش رو داریم.

حسینی همچنین از اعضای شورای سیاست گذاری خواستار شد در ترسیم افق‌های پیش رو جشنواره تئاتر فجر به تبادل نظر و مسیر حرکت این جشنواره را مشخص کنند. در ادامه دکتر حمید شاه آبادی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر فجر آیینه تمام نمای فعالیت های یک ساله هنرمندان تئاتر است، در گزارشی اجمالی فعالیت های صورت گرفته در سال جاری را برای حاضرین قرائت کرد.

وی گفت: در حوزه برپایی جشنواره ها در معاونت هنری با کارشناسی های صورت گرفته؛ برای جشنواره های تئاتری یک پایگاه شهرستانی در جهت رونق و توجه به هنر دیگر شهرهای در نظر گرفته شده است که می توان به جشنواره تئاتر رضوی در استان خراسان، جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اشاره کرد. همین مسئله باعث رشد کمی و کیفی جشنواره های اداره کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

وی افزود:همچنین با برنامه ریزی یک بازده زمانی 5 ساله این نوع نگاه را برای دیگر جشنواره ها تئاتری همچون جشنواره تئاتر فجر در نظر گرفته ایم که از سی امین جشنواره تئاتر فجر 20 در صد آثار با طی کردن اجرای عمومی در جشنواره حضور خواهند داشت.

در ادامه این نشست محمدعلی دشتگلی سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی، گزارشی از روند فعالیت های سی امین جشنواره تئاتر فجر ارائه داد و گفت: امسال با توجه به تغییر دبیر جشنواره و زمان کمی که وجود داشت، تاکنون رشد کمی آثار قابل توجه بوده است و تاکنون 1374 اثر در دبیرخانه سی امین جشنواره تئاتر فجر ارزیابی شده که با توجه به باقی ماندن برخی از بخش های جشنواره امکان افزایش این تعداد وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به بخش نگاه ویژه که مختص استعدادهای جوان در جشنواره تئاتر فجر است، گفت: استقبال خوبی از بخش نگاه ویژه صورت گرفته است که با توجه به ارزیابی آثار این بخش این نوید را می‌توان داد که شاهد معرفی چند استعداد جوان در حوزه تئاتر خواهیم بود.

رحمت امینی دبیر سی امین جشنواره تئاتر فجر نیز در این نشست با تشکر از فعالیت های محمد حیدری دبیر پیشین جشنواره و حسین مسافرآستانه مدیرکل پیشین مرکز هنرهای نمایشی گفت: اساس برنامه های ما برای فعالیت در جشنواره، پایبندی بر فراخوان ارائه شده بود. در کنار این پایبندی برای تنوع در آثار جشنواره و رسیدن به شعار تئاتر برای همه 3 بخش را نیز به این رویداد اضافه کردیم.

وی ادامه داد: بخش میهمان را برای ایجاد تنوع آثار برای جذب عموم مخاطبان در نظر گرفتیم و بخش پیشنهاد دبیر را نیز برای استعدادهایی که فرصت حضور در جشنواره را از طریق فراخوان پیدا نکردند، در نظر گرفتیم تا با ارسال فیلم آثار خود در جشنواره حضور یابد که این آثار در کمیته انتخاب آثار باعث شگفتی ارزیابان آثار سی امین جشنواره تئاتر فجر شد. همچنین توجه به دانشجویان با در نظر گرفتن کمیته امور دانشگاهی به منظور بستر سازی و مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان که یکی از مخاطبان اصلی جشنواره تئتار فجر هستند، صورت گرفته است.

دبیر سی امین جشنواره تئاتر فجر در مورد آثار بخش بین الملل نیز توضیح داد: دو نگاه کیفیت و برپایی جشن را با توجه به شان فرهنگی عمومی در مورد ارزیابی و انتخاب آثار بخش بین الملل و داخلی در نظر گرفتیم. سعی شده در سی امین جشنواره تئاتر فجر از ابعاد مختلف همچون تکنیکال، تئاتریکال و مردمی بودن آثار، نمایش ها را انتخاب کنیم.

وی در پایان با تشکر از اعضای شورای سیاستگذاری اعلام کرد: در بخش نگاه ویژه آثاری ارزیابی شده که نشان از استعدادهای پنهان در تئاتر کشور دارند و ما با توجه به فراخوان تنها 9 اثر را برای این بخش در نظر گرفتیم و این ظرفیت را داریم که نمایش های بیشتری به آثار این بخش اضافه کنیم.

در ادامه این نشست جواد آرین منش، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طی چهار فصل اهم نظرات خود را برشمرد. وی در ابتدا با اشاره به مجموعه فعالیت 4 ماه دبیر سی امین جشنواره تئاتر فجر گفت: انتخاب سالانه دبیر و سیاست های کوتاه مدت، برای کارهای کلان فرهنگی کشور، روش مناسبی نیست و بر همین اساس بهتر است دبیر چنین جشنواره هایی به مدت چند سال، انتخاب شوند تا بتوانند در دراز مدت مجموعه فعالیت های بهتری داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره تئاتر فجر باید آیینه تمام نمای انقلاب در حوزه تئاتر باشد، این در حالی است که این رویکرد در دراز مدت به فراموشی سپرده شده و به محفلی برای همه نمایش ها بدل شده است. در حالی که جشنواره باید نمایانگر انقلاب اسلامی در قالب این هنر باشد که می توان با بازخوانی سیاست های اولیه به این رویکرد بازگشت. حتی در این جشنواره می توان به انقلاب و بیداری کشورهای اسلامی در بخش بین الملل توجه کرد. البته باید در نظر داشت که برای دیدن کل نمایش های کشور می توان جشنواره دیگری در نظر گرفت.

آرین منش افزود: توجه به بخش نمایشنامه نویسی و تمرکز بر این بخش می تواند در تحول تئاتر کشور تاثیرگذار باشد و جشنواره تئاتر فجر می تواند در این اقدام پیش قدم باشد. مشکل آشنایی نداشتن عموم مردم با هنرهایی همچون تئاتر و سینما پس از گذشت بیش سی سال از انقلاب اسلامی ادامه دارد و هنوز هستند از متدینینی که از این هنرها استقبال نمی کنند.

ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر نیز با اشاره به این موضوع که جشنواره تئاتر فجر در سی سال گذشته راه خود را پیدا کرده است، گفت: در تمام سی سال گذشته، جشنواره فراز و فرود های بسیاری داشته است. اما مهم ترین حسن جشنواره تئاتر فجر کشف استعدادهای نو ظهور به خصوص در رابطه با اجراهای گروه های شهرستانی است. در میان گروه های دور از پایتخت استعداد های زیادی وجود دارد که پس از کشف در این جشنواره، راه خود را پیدا کرده و وارد عرصه هنر ایران شده اند.

راد افزود: جشنواره تئاتر فجر در واقع مدل کلی از توانمندی های تئاتر کشور است. باید این توانمندی ها را شناسایی کنیم و برای اعتلای هنر تئاتر کشور در طول سال به کار بگیریم. تعامل میان گروه های تئاتری و دیدن کارهای دیگران در این زمینه بسیار موثر است و راه گشا است.

ایرج راد، مشکل بزرگ و قدیمی جشنواره را حضور نیافتن شهرستانی ها در همه روزهای برگزاری جشنواره دانست و گفت:گروه های شهرستانی بعد از اجرا ناچار هستند تهران را ترک کنند و امکان دیدن کارهای دیگران و همچنین شرکت در کارگاه های آموزشی را ندارند؛ به همین دلیل آن ها با شیوه های نوین اجرا و نیز اندیشه های نو در تئاتر آشنا نمی شوند و این موضوع از بار آموزشی جشنواره تئاتر فجر می کاهد.

در ادامه نشست شورای سیاست گذاری تئاتر فجر، سید رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز توجه به تئاتر شهرستانها را مدنظر قرار داد و گفت: باید جشنواره به این سمت برود که بتواند با معرفی نمایش های خوب زمینه اجرای این آثار را در 30 مرکز استان کشور فراهم کند. این مسئله نیاز به ساز و کار دارد که اگر قانون آن از سوی دولت به عنوان لایحه ارائه شود ما نمایندگان مردم در کمیسیون فرهنگی مجلس از آن حمایت خواهیم کرد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد به حضور نداشتن گروه های نمایشی شهرستانی در ایام برپایی جشنواره تئاتر فجر گفت: اینکه گروه های شهرستانی پس از اجرای نمایش خود در جشنواره باید به شهر خود بازگردند، مسئله بسیار تاسف برانگیز است؛ زیرا نگاه عدالت خواهانه ای را دنبال نمی کند و گروه های نمایشی نمی توانند با دیدن آثار یکدیگر بر اطلاعات خود بیفزایند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت:« با توجه به رشد جمعیت تئاتری و برای رسیدن به عمومی شدن این هنر در جامعه باید با گام برداشتن به سمت خصوصی سازی در زمینه تئاتر اقدام کرد و این مسئله در آینده تئاتر فجر تاثیرگذار خواهد بود و بر ظرفیت های بیشتر این جشنواره خواهد افزود.

در ادامه این نشست سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تقدیر از حضور نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: جناب آرین منش در وزارت ارشاد و جناب شجاعی کیاسری در صدا و سیما سالها حضور داشتند و می توانند در برنامه ریزی های کلان یاری رسان باشند. دکترعلی منتظری نیز در ادامه این نشست با اشاره به این موضوع که از دبیران ادوار گذشته این جشنواره باید تقدیر شود، گفت:« در خواست جامعه تئاتر این است که نمایندگان مجلس از لحاظ معنوی با جامعه تئاتری همراه باشند و این همدلی معنوی توجه به نیازهای جامعه تئاتری را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از آنجا که تئاتر زمینه ساز بسترهای لازم برای سینما و تلویزیون است، این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که جشنواره تئاتر فجر مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد. اگرچه با تشکیل گروه های تئاتری گامی مهم برای حمایت از جامعه تئاتری صورت گرفته است.

منتظری نیز با انتقاد از بازگردانندن گروه های شهرستانی بعد از جشنواره به شهرهای خود گفت:« فراموش نکنیم که در شورای انقلاب فرهنگی سیاست کلی تئاتر کشور دیده شده، در حالی که برای بخش های علمی هنوز این مسئله دیده نشده است، از همین رو شان جامعه تئاتری در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی دیده شده؛ پس شایسته نیست که شان گروه های شهرستانی در جشنواره تئاتر فجر نادیده گرفته شود.

پوستر جشنواره سی ام تئاتر فجر رونمایی شد

با تاثیر از صورتک های سفالی استاد مهدی حیدری پوستر سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر رونمایی شد پوستر سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که متاثر از صورتک های سفالی مهدی حیدری است با حضور دبیر و اعضای ستاد برگزاری این دوره از جشنواره، رونمایی شد.

پوستر جشنواره سی‌ام، تئاتر فجر که توسط محمد جهانی مقدم بر اساس صورتک‌های سفالی استاد مهدی حیدری طراحی شده است با حضور دبیر و مدیران بخش‌های مختلف جشنواره و اعضای ستاد جشنواره تئاتر فجر رونمایی شد. این پوستر بازخوانی از صورتک‌های سفالی مهدی حیدری است که در ایستگاه مترو ولیعصر(عج) واقع در مقابل تئاتر شهر نصب شده است. این اثر ایده "دیده شدن" را با فرم های تجمیع شده انتزاعی صورت ارائه کرده است.

در این اثر پست مدرنیستی نوعی حضور در صحنه تئاتر برای مخاطب بازنمایی شده است. این در حالی است که این اثر حجمی و بعد سوم داشتن آن، باعث بازخوانی دیگری از زوایای هنری می شود؛ صورتک‌های این اثر گویی تماشاگرانی هستند که به مخاطبان خود می نگردند و رفتار و زندگی آنها را به نظاره نشسته اند. محمد جهانی مقدم گرافیست و طراح پوستر سی‌امین جشنواره تئاتر فجر، با بازخوانی این صورتک های سفالی که در درون خود موضوع نمایش و زندگی را بررسی می کند، این اثر را به عنوان تم اصلی پوستر این دوره از جشنواره تئاتر فجر برگزیده است.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.