بیشترین جمعیت آلوده به بیماری"HTLV1" در مشهد و نیشابور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل خیامی در همایش "HTLV1" که در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خرسان رضوی برگزار شد، اظهارکرد: بین دو تا سه درصد جمعیت استان مبتلا به این ویروس هستند.

وی تصریح کرد: تنها بین یک تا پنج درصد ناقلان ممکن است شاهد بروز عوارض ابتلا به این ویروس باشند.

خیامی افزود: این بیماری یک بیماری ویروسی است که باعث بروز نوعی سرطان خون و فلج عمومی اندام ها می شود.

خیامی درباره راههای انتقال این بیماری بیان کرد: این بیماری از طریق فرآورده های خونی، تماس جنسی نامطمئن، مادر به جنین چه در دوران جنینی و چه در دوران شیردهی و عدم رعایت اصول بهداشتی منتقل می شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار داشت: با حساسیت هایی که هنگام دریافت خون از اهداکنندگان در سطح استان اعمال می شود تنها دو دهم درصد از اهداکنندگان خون مبتلا به این ویروس بوده اند.

وی خواستار برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح استان برای آشنایی جامعه با بیماری"HTLV1" شد.

وی در ادامه از تشکیل ستاد "HTLV1" در استان با همکاری اداره کل انتقال، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی، بیمارستان رضوی و سرم سازی رازی خبر داد و افزود: در این حوزه اقدامات شایسته پیشگیرانه ای صورت گرفته است.

رئیس ستاد HTLV1"" خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اولین مورد این بیماری در خراسان رضوی در سال 73 شناسایی شد.

محمد اعتمادی افزود: بسیاری از مبتلایان به این ویروس فقط ناقل این بیماری هستند و نیاز به درمان ندارند.

وی اظهار داشت: باید آشنایی با این امر در برنامه درسی دانش آموزان گنجانده شود و مسئولان بهداشتی در استان به این موضوع توجه بیشتری کنند.

گفتنی است، این همایش در تالار اجتماعات نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.