اندیشه های مشایی برای جامعه لازم است/ فرزند انقلاب هم ثبت نام کرد!

به گزارش خیرنگار مهر سومین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در فرمانداری تهران نیز مانند دو روز گذشته با حاشیه هایی همراه بود و اولین حاشیه سومین روز را حداد عادل رقم زد.

- در ساعات اولیه صبح سومین روز از ثبت نام داوطلبین حضور حداد عادل رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در فرمانداری برای ثبت نام بیش از پیش برای خبرنگاران خوشحال کننده بود. برخی خبرنگاران خبر خود را مبنی بر حضور حداد عادل تنظیم کردند تا اولین رسانه ای باشند که خبر حضور وی را منتشر می کنند. اما غافل از اینکه حداد عادل از تصمیم خود برای حضور در فرمانداری منصرف شده و ظاهرا به وزارت کشور رفته بود!

- عدم اطلاع برخی مراجعه کنندگان برای ثبت نام از همراه بودن اصل یا تصویر شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر و همسر و فرزندان یکی از مهمترین دلایل عدم ثبت نام و بازگشت داوطلبین است.

- "من همان هستم که می خواهید" این شعار یکی از داوطلبان انتخابات مجلس نهم است.حسن خسروی عضو هئیت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور در فرمانداری تهران ضمن اعلام کاندیداتوری خود در انتخابات آتی گفت: مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد به همین جهت نامزدهای انتخابات نباید شعارهایی که در حیطه نمایندگان نیست را مطرح کنند.

یکی دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس دانشجوی دکترای تجارت بین الملل بود. وی با بیان اینکه نباز به حمایت جوانان دارم گفت: بنده در دانشگاه بزرگ شدم و جوانان را به خوبی درک می کنم و نیاز به حمایت آنان دارم.

قاسم بابایی 38 ساله همچنین در خصوص اسفندیار رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهار نظری جالب حضور مشایی در کشور را برای جامعه ضروری دانست.

خانمی جوان که خود را دانشجوی دکتری رشته مدیریت معرفی کرد بعد از ثبت نام با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که سن وی را جویا شد گفت: من متولد 57 هستم و فرزند انقلاب؛ این داوطلب با اشاره به اینکه وابسته به حزب و گروهی نیستم و مستقل شرکت می کنم افزود: از آرایش سیاسی جریان های سیاسی در کشور اطلاعی ندارم.

این داوطلب همچنین در خصوص برنامه های خود گفت: زمانی که وارد مجلس شوم برنامه هایم را اعلام خواهم کرد. این شخص در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صورت راه یابی به مجلس به کدام کمیسیون علاقه دارید گفت: اصلا اطلاعی از تعداد و اسامی کمیسیون های مجلس ندارم!