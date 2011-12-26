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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

تا روز دوم/

31 نامزد برای انتخابات مجلس در خوزستان ثبت نام کردند

31 نامزد برای انتخابات مجلس در خوزستان ثبت نام کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خوزستان گفت: تا روز دوم در مجموع 31 نفر برای رقابت در عرصه نمایندگی در این استان ثبت نام کرده اند.

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز شنبه ثبت نام داوطلبی نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز و تا پایان ساعت 17روز جمعه ادامه خواهد داشت که البته براساس قانون این مهلت تمدید پذیر نیست.

وی افزود: باتوجه به اطلاعیه شماره پنج وزارت کشور داوطلبان باید دارای شناسنامه و کارت ملی عکسدار، مدرک خدمت وظیفه عمومی، مدرک کارشناسی ارشد یا تجربه یک دوره نمایندگی با مدرک پائین تر و نیز ۱۰ قطعه عکس ۴*۳ مناسب باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان عنوان کرد: داوطلبان مدارک و تصاویر لازم را به طور کامل همراه داشته باشند تا نامنویسی از آنان به سهولت انجام شود.

استان خوزستان دارای 14 حوزه انتخابیه  و 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
کد مطلب 1493749

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