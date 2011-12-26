31 نامزد برای انتخابات مجلس در خوزستان ثبت نام کردند

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز شنبه ثبت نام داوطلبی نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز و تا پایان ساعت 17روز جمعه ادامه خواهد داشت که البته براساس قانون این مهلت تمدید پذیر نیست.

وی افزود: باتوجه به اطلاعیه شماره پنج وزارت کشور داوطلبان باید دارای شناسنامه و کارت ملی عکسدار، مدرک خدمت وظیفه عمومی، مدرک کارشناسی ارشد یا تجربه یک دوره نمایندگی با مدرک پائین تر و نیز ۱۰ قطعه عکس ۴*۳ مناسب باشند.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان عنوان کرد: داوطلبان مدارک و تصاویر لازم را به طور کامل همراه داشته باشند تا نامنویسی از آنان به سهولت انجام شود.



استان خوزستان دارای 14 حوزه انتخابیه و 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی است.