جزئیات پرداخت وام 12.5 میلیون تومانی مسکن روستایی

عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی، گفت: براساس مصوبه اولیه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، سالیانه 15 درصد باید به سقف تسهیلات مسکن روستایی افزوده شود تا سالیانه 200 هزار مسکن روستایی نوسازی شوند.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: این تهسیلات در ابتدا با وام 5 میلیون تومانی شروع شد که سال بعد از آن به 5 میلیون و 700 هزار تومان و سال بعد به 6 میلیون و 500 هزار تومان رسید، همچنین این تسهیلات برای سالهای بعد به 7 میلیون و 500 هزار تومان و سپس در سال 88 به 10 میلیون تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه از سال 88 تاکنون افزایش سنواتی این تسهیلات انجام نشده بود، بیان کرد: ما بنا داشتیم که برای سال 90 این افزایش وام را انجام دهیم اما برای تحقق نوسازی 400 هزار واحد در سال 89، افزایش اعلام نشد.

مهدیان افزود: در آخرین جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاد دادیم که سقف تسهیلات سال 90 افزایش پیدا کند که مورد تایید رئیس جمهور هم قرار گرفت بنابراین 200 هزار سهمیه سال 90 و 50 هزار واحد سهمیه باقیمانده سال 89 تسهیلات 12.5 میلیون تومانی دریافت می کنند.

معاون بازسازی مسکن روستایی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات پس از تصویب در کارگروه مسکن به بانک مرکزی ابلاغ می شود، گفت: تاکنون حدود 7 هزار واحد با همان 10 میلیون تومان با بانک ها عقد قرارداد کرده اند که اینها هم متمم زده می شود تا تسهیلات 12.5 میلیون تومانی را دریافت کنند.

مهدیان با بیان اینکه تقریبا حدود 90 درصد تسهیلات سال 89 عقد با بانک ها عقد قرارداد شده است، گفت: هم اکنون قرارداد حدود 360 هزار واحد سهمیه سال 89 بسته شده است.