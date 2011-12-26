راز مرگ خانواده رزنی برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد مرآت در توضیح این خبر اظهار داشت: در روز 24 آذرماه سال جاری پلیس بخش سردرود شهرستان رزن از طریق مرکز فوریت های پلیسی در جریان حریق منزل قربانعلی 70 ساله قرار گرفت و بلافاصله ماموران انتظامی و آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند.

وی افزود: بنا بر اظهارات اهالی محل و اطلاعات اولیه صحنه، حادثه حکایت از آن داشت که منزل قربانعلی دچار حریق شده و در نتیجه صاحب منزل و همسر 55 ساله وی و دختر جوانش به نام مریم که 25 سال سن داشت در این حادثه جان خود را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: با تیزهوشی ماموران و بررسی دقیق صحنه جرم و نشان علائمی از آثار خون در محل آتش سوزی ماموران به بستگان متوفی مظنون و اقدامات پلیسی با هماهنگی مقام قضایی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه آثار به جای مانده حکایت از احتمال قتل و آتش سوزی عمدی را می داد، گفت: برای بررسی دقیق، اجساد به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات محلی آغاز شد که در نهایت فردی به نام محمد 30 ساله برادرزاده مقتول به عنوان متهم شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: متهم پس از چند روز بازجویی و تحقیق در برابر دلایل محکم پلیس و اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر قتل مقتولان، لب به اعتراف گشود.

مرآت اضافه کرد: متهم در اعترافات خود عنوان داشت که نقشه سرقت از منزل عمویم را کشیدم و پس از حضور در منزل با وی درگیر شده و با کوبیدن سنگی بر سر قربانعلی او را به قتل رساندم که در همین لحظه همسر و دختر وی از ماجرا باخبر شدند و آنها را نیز با میلگرد به شدت مضروب کرده و در نهایت منزل را به آتش کشیدم.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شد و از آن طریق روانه زندان شد.