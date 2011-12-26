قانون تعرفه خدمات پرستاری بعد از 5 سال هنوز اجرا نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب جعفری افزود: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چیزی متفاوت از طرح کارانه‌ای است که هم‌اکنون در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حال اجراست.

وی اظهار کرد: چنانچه خدمات پرستاری بر اساس K تعریف‌شده پرداخت شود قطعاً میزان دریافتی پرستاران بیش از آنچه خواهد شد که هم‌اکنون از طرح کارانه دریافت می‌کنند.

جعفری ادامه داد: مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار پیگیر مصوباتش باشد تا به درستی اجرا شود و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حالی که در سال 86 در مجلس تصویب شد عملاً هنوز شاهد اجرای آن در کشور نبوده ایم.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: وزارت بهداشت از نبود اعتبار صحبت می‌کند و مجلس هم نقش نظارتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.

جعفری گفت: بر اساس قیمت‌گذاری اولیه خدمات پرستاری مبالغ پیشنهادی را بالا ارزیابی کردند که البته در خصوص میزان K پرداختی توافق شود که نیاز به جلسات هماهنگی دارد.