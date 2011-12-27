فهرست مواداولیه داروهای مورد نیاز کشور/ اعلام فراخوان برای محققان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین فراخوان کسب دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی بر اساس فهرست اقلام جدید از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شده است.
کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارکهای فناوری، شرکتهای دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی می توانند با شرکت در این فراخوان، به دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی دست یابند.
جدول مواد اولیه فراخوان برای محققان علوم پزشکی
|
ردیف
|
نام ماده اولیه
|
نام ماده اولیه
|
1
|دفروکسامین
|DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL
|
2
|ایمونوگلوبولین
|IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL
|
3
|اینوگزاپارین
|ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
|
4
|سوماتروپین
|SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN
|
5
|ایزوترینوین
|ISOTRETINOIN 20MG CAP
|
6
|فولیتروپین
|FOLITROPIN 75IU AMP Recombinant
|
7
|منوتروپین
|MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP Recombinant
|
8
|پاسلیتاکسل
|PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML
|
9
|الپرزولام
|ALPRAZOLAM 0.5MG TAB
|
10
|بسلومتازون
|BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG
|
11
|ریواستیگمین
|RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
|
12
|اکتیویته پروترومبین
|- ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC Recombinant
|
13
|انتی تیموسیته ایمونوگلوبولین
|-ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML Recombinant
|
14
|دروسپیرنون
|DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB
|
15
|کیزاتراکوریوم
|CISATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP
|
16
|وارفارین سدیم
|WARFARIN SODIUM5mg TAB
|
17
|الندرونت سدیم
|ALENDRONATE SODIUM 70 MGTAB+10MGTAB
|
18
|سارودیلول
|CARVEDILOL 12.5MG TAB
|
19
|اتورواستاتین
|ATORVASTATIN 20 MG TAB+10MG TAB
|
20
|زولپیدم
|ZOLPIDEM 10MG TAB
محققان می توانند توانمندی خود را برای تولید این اقلام به دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کنند.
نظر شما