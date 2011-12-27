فهرست مواداولیه داروهای مورد نیاز کشور/ اعلام فراخوان برای محققان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین فراخوان کسب دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی بر اساس فهرست اقلام جدید از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شده است.

کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارکهای فناوری، شرکتهای دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی می توانند با شرکت در این فراخوان، به دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی دست یابند.

جدول مواد اولیه فراخوان برای محققان علوم پزشکی

ردیف

نام ماده اولیه

1

دفروکسامین DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL 2

ایمونوگلوبولین IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL 3

اینوگزاپارین ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE 4

سوماتروپین SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN 5

ایزوترینوین ISOTRETINOIN 20MG CAP 6

فولیتروپین FOLITROPIN 75IU AMP Recombinant 7

منوتروپین MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP Recombinant 8

پاسلیتاکسل PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML 9

الپرزولام ALPRAZOLAM 0.5MG TAB 10

بسلومتازون BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG 11

ریواستیگمین RIVASTIGMINE 1.5MG CAP 12

اکتیویته پروترومبین - ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC Recombinant 13

انتی تیموسیته ایمونوگلوبولین -ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML Recombinant 14

دروسپیرنون DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB 15

کیزاتراکوریوم CISATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP 16

وارفارین سدیم WARFARIN SODIUM5mg TAB 17

الندرونت سدیم ALENDRONATE SODIUM 70 MGTAB+10MGTAB 18

سارودیلول CARVEDILOL 12.5MG TAB 19

اتورواستاتین ATORVASTATIN 20 MG TAB+10MG TAB 20

زولپیدم ZOLPIDEM 10MG TAB

محققان می توانند توانمندی خود را برای تولید این اقلام به دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کنند.