۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۹

اختصاصی مهر /

فهرست مواداولیه داروهای مورد نیاز کشور/ اعلام فراخوان برای محققان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کسب دانش فنی محققان داخل کشور، فهرست مواد اولیه دارویی که با تولید آن کشور به خودکفایی در تولید داروهای استراتژیک می رسد را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین فراخوان کسب دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی بر اساس فهرست اقلام جدید از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شده است. 

کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارکهای فناوری، شرکتهای دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی می توانند با شرکت در این فراخوان، به دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی دست یابند.

جدول مواد اولیه فراخوان برای محققان علوم پزشکی

ردیف
 نام ماده اولیه
1
 دفروکسامین  DEFEROXAMINE MESYLATE 500MG VIAL
2
 ایمونوگلوبولین  IMMUNE GLOBULIN 1G (IV ) VIAL
3
 اینوگزاپارین ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE
4
 سوماتروپین SOMATROPIN 4U AMP-5MG 1.5ML PEN
5
 ایزوترینوین   ISOTRETINOIN 20MG CAP
6
 فولیتروپین FOLITROPIN 75IU AMP Recombinant
7
 منوتروپین MENOTROPINS 75 IU FSH+75IU LH AMP Recombinant
8
 پاسلیتاکسل PACLITAXEL 150MG/25ML VIAL-30MG/5ML VIAL-6MG/ML
9
 الپرزولام ALPRAZOLAM 0.5MG TAB
10
 بسلومتازون BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 10MG
11
 ریواستیگمین RIVASTIGMINE 1.5MG CAP
12
 اکتیویته پروترومبین - ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONC Recombinant
13
 انتی تیموسیته ایمونوگلوبولین -ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN 25MG/ML Recombinant
14
 دروسپیرنون DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL 3/0.03MG TAB
15
 کیزاتراکوریوم CISATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP+25MG/2.5ML AMP
16
 وارفارین سدیم WARFARIN SODIUM5mg TAB
17
 الندرونت سدیم ALENDRONATE SODIUM 70 MGTAB+10MGTAB
18
 سارودیلول CARVEDILOL 12.5MG TAB
19
 اتورواستاتین ATORVASTATIN 20 MG TAB+10MG TAB
20
 زولپیدم ZOLPIDEM 10MG TAB

محققان می توانند توانمندی خود را برای تولید این اقلام به دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کنند.

