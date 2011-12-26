به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع کار خبرنگاران سرویس فرانسوی شبکه جهانی سحر در غزه، بیت‌المقدس شرقی، بغداد، رم و بیروت دامنه فعالیت‌های خبری و اطلاع رسانی شبکه سحر گسترش می‌یابد.

- تصویربرداری بخش‌های داخلی مستند "غیاث‌الدین کاشانی" به کارگردانی حسن هدایت به اتمام رسید و گروه در حال آماده شدن برای سفر به کشور ازبکستان برای ادامه کار هستند.

- تدوین فیلم داستانی "نرگس" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرتضی کوه مسکن که همزمان با شروع تصویربرداری آغاز شده بود، به پایان رسید. در این فیلم طاهر جوه زاده، فیروز ترجمی، نرگس طهماسبی، سمانه مجیری و... بازی کردند.

- فیلم مستند "مدرسه در دست بچه‌ها" ساخته ارد زند سه شنبه 6 دی ماه روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

- مجموعه مستند جذاب "اسرار و رموز باستانشناسی" با هدف به تصویر کشیدن اتفاقات جذاب تمدن‌های باستانی جهان هر شب از شبکه مستد سیما به روی آنتن می‌رود.

-علاقمندان به مستندهای سیاسی می‌توانند هر شب شاهد آثار جذابی در این زمینه و آن هم به زبان اصلی از شبکه مستند سیما باشند.

- شبکه شما از امروز چهارم دی ماه دو سریال با نام‌های "آخر سودا" (آخرین تجارت) و "بر بام شهر" که به ترتیب در مراکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی و یزد تولید شده را هر شب روی آنتن می‌برد.

- معاون مالی و اداری سازمان صدا و سیما طی حکمی منوچهر محمدیان را به سمت مدیر امور عمومی شبکه چهار سیما منصوب کرد. تقدس نژاد در این حکم با اشاره به تعهد و تجربیات اجرایی ایشان از وی خواسته در چارچوب ساختار سازمانی مصوب واحدهای امور عمومی وظایف و مسئولیت های تعیین شده را با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اداری و مالی و معاملاتی به انجام برساند.