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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

کیان پور در گفتگو با مهر:

50 میلیارد ریال برای بهسازی بافتهای فرسوده سمنان تخصیص یافت

50 میلیارد ریال برای بهسازی بافتهای فرسوده سمنان تخصیص یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهر سازی از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به استان سمنان خبر داد.

مجید کیان پور به در گفتگو با مهر ضمن بیان اینکه این اعتبار تا دو سال آینده در سه بخش در اختیار مسئولان استان قرار می گیرد، افزود: این اعتبار با اولویت طرح های کارشناسی موجود برای تملک زمینهای مورد نیاز هزینه خواهد شد.

وی گفت: یک و نیم میلیارد تومان از مجموع این اعتبار امسال به استان سمنان اختصاص یافته و در سالهای 91 و 92 به ترتیب دو و یک و نیم میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص می یابد.

معاون وزیر راه و شهر سازی همچنین از طرح جدیدی برای جلب مشارکت انبوه سازان در بازسازی بافت فرسوده خبرداد و گفت: بر اساس این طرح انبوه سازان می توانند بدون معرفی متقاضی واجد شرایط ، کار ساخت و ساز را آغاز کنند و در سومین مرحله پرداخت دوره ای وام و پس از پایان سفت کاری با معرفی افراد واجد شرایط مسکن مهر، علاوه بر تسهیلات بافت فرسوده از کاهش نرخ سود در ردیف اعتباری مسکن مهر نیز بهره مند شوند.

کد مطلب 1493758

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