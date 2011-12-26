10 نفر در استان قزوین برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور ثبت نام از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری های حوزه های اصلی انتخابی از روز گذشته در شهرهای قزوین، تاکستان، بوئین زهرا و آبیک آغاز شد.

سید جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین روز نام نویسی از نامزدهای مجلس در قزوین تعداد چهار داوطلب ثبت نام کردند.

وی افزود: در نخستین روز ثبت نام نامزدها برای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دو نفر از حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز و دو نفر از حوزه انتخابیه تاکستان برای ثبت نام مراجعه کردند.

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین یادآورشد: در دومین روز هم شش نفر ثبت نام کرده اند که تاکنون تعداد داوطلبان به 10 نفر رسیده است.

به گفته این مسئول از استان قزوین همانند دوره های گذشته چهار نماینده شامل دو نماینده از حوزه قزوین، آبیک و البرز، یک نماینده از تاکستان و یک نماینده از بوئین زهرا با رای مردم انتخاب و راهی مجلس خواهند شد.

بنابر این گزارش با گذشت دو روز از ثبت نام داوطلبان، تاکنون سید صادق سیاهپوش، عباس نیکویه، حجت الاسلام علی عباسی، احمد جعفری، مرتضی آقاعلیخانی، حمید طاهری، حجت الاسلام مرتضی حسینی، در حوزه قزوین، علی راه انجام در تاکستان و روح الله بابایی و احمد حشمتی در حوزه بوئین زهرا ثبت نام کرده اند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفند امسال برگزار می شود.