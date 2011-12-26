اسرافیل دودانگه، مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به عنوان یک مربی سازنده شبانه روز در باشگاه‌ها به فعالیت می‌پردازم و به این کارم عشق می‌ورزم.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‎های اخیر حق مربیان سازنده به خوبی ادا نشده و باید برای حل مشکلات آنها فکری اساسی کرد.

این مربی کشتی با انتقاد از انتخاب پورکریمی به عنوان مربی تیم کشتی آزاد کشورمان گفت: محمدی، سرمربی تیم ملی در یک کار سلیقه‌ای قدرت پورکریمی که سال‌هاست در هیچ باشگاهی سازندگی نمی‌کند را به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب کرده است.

وی تاکید کرد: در این انتخاب رابطه جای ضابطه را گرفته است و متاسفانه فردی را که تیم ملی پیشکسوتان را تمرین می‌دهد به عنوان مربی تیم ملی برای حضور در المپیک انتخاب کرده‌اند که از خطیب سرپرست فدراسیون می‌خواهم این موارد را به دقت مدنظر قرار دهند.

دودانگه در پایان خاطر نشان کرد: عالی از مربیان قدیمی و زحمتکش کشتی ایران است که به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شده است و برای وی آرزوی موفقیت می‌کنم.