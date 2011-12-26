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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

قاسمی فرزاد:

شکل گیری بیداری اسلامی از آثار خون مطهر شهداست

شکل گیری بیداری اسلامی از آثار خون مطهر شهداست

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: شکل گیری بیداری اسلامی در کشورهایی که سالیان متمادی زیرسطله استکبار بودند، از آثار خون مطهر شهداست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهیدان بهنام و رضایی که به همراه مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صورت گرفت، خطاب به خانواده شهدا افزود: شما بهترین سرمایه های خود را تقدیم اسلام کردید و این با هیچ چیز نمی توان مقایسه شود و فقط می توان از آن در ادامه قیام امام حسین(ع) یاد کرد که توانست اسلام را حفظ کند و پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را استوار سازد.

وی عنوان کرد: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی پابرجا است و روز به روز تقویت می شود به برکت خون شهدا است و باید توجه کرد که خانواده های معظم شهدا نقش بزرگی در این حرکت داشته اند، چراکه شهدا در این خانواده تربیت شده اند و امروز همه ما مدیون فداکاری و ایثار خانواده معظم شهدا هستیم.

کد مطلب 1493761

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