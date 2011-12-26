شکل گیری بیداری اسلامی از آثار خون مطهر شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهیدان بهنام و رضایی که به همراه مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صورت گرفت، خطاب به خانواده شهدا افزود: شما بهترین سرمایه های خود را تقدیم اسلام کردید و این با هیچ چیز نمی توان مقایسه شود و فقط می توان از آن در ادامه قیام امام حسین(ع) یاد کرد که توانست اسلام را حفظ کند و پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را استوار سازد.

وی عنوان کرد: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی پابرجا است و روز به روز تقویت می شود به برکت خون شهدا است و باید توجه کرد که خانواده های معظم شهدا نقش بزرگی در این حرکت داشته اند، چراکه شهدا در این خانواده تربیت شده اند و امروز همه ما مدیون فداکاری و ایثار خانواده معظم شهدا هستیم.