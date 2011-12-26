شمار داوطلبان انتخابات مجلس در گلستان به 19 نفر رسید

سید قاسم حسینی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 17 نفر مرد و دو نفر زن هستند.

وی اظهار داشت: از مجموع این افراد، سه نفر در حوزه انتخابیه شهرستان گنبدکاووس، پنج نفر در حوزه انتخابیه رامیان و پنج نفر در حوزه انتخابیه گرگان ثبت نام کرده است.

وی عنوان کرد: دو نفر از نامزدها نیز در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن، گمیشان و بقیه در سایر حوزه های انتخابیه ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: آمار ثبت نام روز سوم 17 عصر به بعد اعلام می شود.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.

