زنان جیب بر ایستگاههای "بی آر تی" در تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود مالمیر گفت: عصر روز گذشته هنگامی که مأموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده پارک سوار خیابان آزادی بودند، تعدادی از مسافران به آنها مراجعه و از ربوده شدن کیف و پولهای خود خبر دادند.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای مراجعات شهروندان و حساسیت موضوع، بلافاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد و دقایقی بعد با هماهنگی مأموران تجسس کلانتری 209 ترمینال غرب، محدوده پارک سوار تحت نظر مأموران پلیس قرار گرفت.

رئیس کلانتری 209 ترمنیال غرب عنوان کرد: مأموران در حال بررسی موضوع بودند که متوجه شدند در بخشی از پارک سوار آزادی، سه زن با یکدیگر درگیر شده اند که بلافاصله به ظن شناسایی سارق یا سارقان به محل اعزام شده و اقدام به بررسی موضوع کردند.

وی ادامه داد: در بررسیها مشخص شد که یکی از زنها با متهم کردن دو زن دیگر به عنوان سارق کیف قاپ با آنها درگیر شده و از آنها می خواهد که کیف پول او را پس بدهند، اما دو زن دیگر با انکار اتهام سعی در خاتمه دادن ماجرا دارند.

مالمیر اظهار داشت: بلافاصله هر سه زن به کلانتری منتقل و تحقیقات از آنها آغاز شد که طی آن شاکی به مأموران گفت به همراه مادرم از ایستگاه "استاد معین" سوار اتوبوس "بی آر تی" شدیم و این دو زن هم در کنار من نشستند و یکی از آنها شروع کرد به صحبت کردن با من و به طور کامل حواسم را پرت کرد و نفر دیگر اقدام به سرقت کیف پولم از داخل کیف دستی ام کرد که حاوی هفتاد هزار تومان بود.

وی افزود: شاکی افزود زمانی که به ایستگاه پارک سوار "آزادی" رسیدیم متوجه این مطلب شدم و چون تازه کیفم را بررسی کرده بودم فهمیدم که باید کار این دو نفر باشد ؛ سریعا" به دنبال آنها رفته و به آنها گفتم که کیفم را پس دهند اما آنها شروع به کتک زدن من کردند.

سرقت در ایستگاههای خلوت و کم تردد

مالمیر بیان کرد: با اظهارات این زن جوان، از دو زن مظنون بازجویی انجام شده که طی آن چاره ای جز اعتراف نداشته و بیان داشتند سوژه های خود را قبل سوار شدن به مترو یا اتوبوس انتخاب کرده و معمولا سعی می کردند در ایستگاههای خلوت و کم تردد سرقت کنند و پس از سوار شدن این طرف و آن طرف سوژه نشسته و یک نفر حواسش را پرت کرده و دیگری اقدام به سرقت می کرده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه و انتقال متهمان به اداره آگاهی افزود: این دو زن متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به اداره آگاهی منتقل شدند.