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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

زمانی در گفتگو با مهر:

مراکز آموزشی خدمات جهانگردی استان البرز افزایش یافت

مراکز آموزشی خدمات جهانگردی استان البرز افزایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، از اضافه شدن دو مرکز آموزش خدمات گردشگری و جهانگردی به مراکز قبلی خبر داد.

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اضافه شدن دو مرکز آموزش جهانگردی به مراکز آموزشی قبلی استان خبر داد و گفت: بحث ایجاد و تجهیز  مراکز آموزشی خدمات جهانگردی به دلیل اهمیت و توجه به مقوله آموزش در اجرای صحیح عملکرد و ارائه خدمات مناسب و شایسته به هم میهنان و گردشگران داخلی و خارجی،  همواره در اولویت های  اقدامات اداره کل میراث فرهنگی قرار دارد.

وی افزود: در زمینه آموزشی خدمات جهانگردی در استان البرز،  با نواقص و کمبودهائی مواجه بودیم که با اقدامات صورت گرفته در اداره کل میراث   و همکاری و تعامل سازمان مرکزی، به لحاظ مدرس و نیروی متخصص آموزشی به طور کامل تجهیز شده و توانستیم دو مرکز به سه مرکز آموزشی فعال قبلی در سطح استان اضافه کنیم.

وی با اشاره به نیاز آموزش و به روز شدن در کلیه اقدامات خدماتی گفت: حوزه های مختلف خدمات گردشگری مانند، بحث پذیرائی، تورلیدری و تولید فنی نیازمند آموزش و خدمات جانبی است که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته، موسسات زیادی را در خصوص ارائه آموزش های مذکور، ترغیب و تشویق کرده و در آینده ای نزدیک به تناسب نیاز استان موسسات آموزشی خدمات جهانگردی در استان داشته باشیم.

این مسئول، اقدامات صورت گرفته در خصوص گردشگری و توسعه آن و تلاش برای جذب گردشگر در استان البرز را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی بازرسی و نظارت تاسیسات و موسسات گردشگری جهت همکاران اداره کل، تشکیل جلسات ساماندهی تاسیسات و موسسات گردشگری غیر مجاز و صدور اخطاریه برای آنها و برگزاری پنل های تخصصی گردشگری با همکاری استانداری در پردیس دانشکده کشاورزی از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در معاونت گردشگری اداره کل میراث البرز به منظور توسعه و ساماندهی گردشگری استان است.

کد مطلب 1493767

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