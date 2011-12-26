گرگانیها از سرعت پایین اینترنت کلافه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت اینترنت در روزهای اخیر در مرکز استان گلستان به پایین ترین حد خود رسیده است.

این وضعیت موجب نارضایتی کاربران و استفاده کننده از خدمات اینترنتی و کافی نتها شده است.

یک کاربر اینترنت در گرگان با بیان اینکه سرعت اینترنت در حال حاضر بسیار پایین است، گفت: با این سرعت دریافت خدمات اینترنتی مقدور نیست.

در عین حال مسئول یک کافی نت در خیابان شالیکوبی گرگان نیز با انتقاد از سرعت پایین اینترنت در این منطقه گفت: این امر موجب شده تا نتوانیم به نحو شایسته به کاربران خدمات ارائه کنیم.

نارضایتی گرگانیها از سرعت پایین اینترنت درحالیست که این شهر به عنوان شهر الکترونیک در استان معرفی شده است.

فراهم نبودن زیرساختها از جمله دسترسی آسان به اینترنت از جمله مشکلات فراروی شهر الکترونیک در گرگان است.