حضور خزعلی در فرمانداری تهران برای ثبت نام انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزعلی روز گذشته با حضور در فرمانداری تهران، خواستار داوطلبی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد اما فرآیند ثبت نام وی به دلیل ناقص بودن مدارک انجام نشد.



مهدی خزعلی از محکومین فتنه 88 است که در مصاحبه‌های متعددی با رسانه های غربی فارسی زبان چون بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا مواضعی را علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرده بود.

پیش از این برخی رسانه ها از اتهامات اقتصادی وی نیز پرده برداشته و وی را یکی از چهره های شاخص آقازاده های اقتصادی بر شمرده بودند.

به دنبال این حواشی آیت الله ابوالقاسم خزعلی چندی پیش طی بیانیه ای از اقدامات فرزندش مهدی خزعلی اعلام برائت کرد.

وی در این بیانیه آورده بود: مدت مدیدی است پسرم مهدی خزعلی از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته هر چه نصحیت می‌کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای خدا می‌شوم اثر نمی‌کند.

با بعضی از علمای بزرگ صحبت کردم، فرمود دست نگه دار شاید به راه بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او صحبت نمی‌کنم و حرف‌های نامناسب او را بر نمی‌تابم.

ملت انقلابی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من نقل کند، نپذیرند. با من ارتباطی ندارد ولی الان هم دعا می‌کنم خداوند به او توفیق دهد که از راه انحرافی که پیش گرفته است برگردد و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مصون و محفوظ بفرماید.