بابا آب داد؛ رویای کودکان جاسکی/ محرومیتی که توجه دولت را فریاد می زند

مادران روستانشین شهرستان جاسک هر شب قصه های آب و باران را برای کودکان خود می گویند و این کودکان با قصه ها و به امید تعبیرشان به خواب می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان روستاهای جاسک که از بی آبی رنج می برند هر روز به امید دیدن تانکرهای آبرسانی چشم به جاده می دوزند تا با دیدن تانکرها دست به سوی آسمان دراز کنند و دعای شکر به جا آورند.

از بندر جاسک می توان به عنوان یک شهرستان کم آب یا بی آب نام برد که شهروندان آن از کمبود و در روستاها از نبود این مایه حیات رنج می برند. هنوز کودکان روستایی جاسک وقتی آب می بینند انگار به بهشت دست پیدا کرده اند و رویای آبی شب را وقتی تانکر آب می آورد تعبیر شده می بینند.

دامهای روستائیان هم به دلیل مصرف آب نامناسب بیمار می شوند

به گفته یکی از روستاییان، آب حتی برای دام های آنها نیز مشکل ایجاد کرده و حتی دامهای آنها در مواقعی دچار بیماری هایی که مربوط به استفاده از آب نامناسب است، می شوند. به گفته یکی دیگر از شهروندان روستایی بیماری های روده ای و دستگاه های گوارشی در این روستاها به علت استفاده از آب غیربهداشتی بسیار فراوان بوده و کودکان زیادی از این نوع بیماری ها رنج می برند.

11 روستای حوزه شرق جاسک آب شرب خود را از چاله ها و آب مانده رودخانه هایی که در فصل بارندگی ایجاد می شود تامین می کنند.

رئیس شورای بخش مرکزی جاسک جمعیت این روستاها را 500 نفر عنوان کرد و گفت: به علت نبود راه این روستاها حتی با تانکر هم آبرسانی نمی شود.

ابراهیمی، روستاهای کلمبری، تیتکن، سرتیتکن، گوا و مهملی را از جمله این روستاها عنوان کرد.

وی افزود: 61 روستا نیز در حوزه غرب جاسک از مجتمع آبرسانی رابک که اب آن قابل شرب نمی باشد تامین می شود.

وی در ادامه از فاصله زمانی آبرسانی به روستاها انتقاد کرد و گفت: 60 روستای حوزه غرب جاسک با تانکر و با فاصله زمانی یک ماهه آبرسانی می شوند و مردم برای هر تانکر مجبورند 14 هزار تومان پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: 38 روستا در حوزه غرب جاسک نیز فقط می توانند سه ماه یکباراز لوله کشی آب شیرین راونگ میناب استفاده کنند و این افراد برای نگهداری آب برای مدت سه ماه مجبورند آب را در تانکرهایی نگهداری کنند که این امر موجب آلودگی آب در تانکر می شود.

حسین خادمی مدیر کل آب و فاضلاب هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در جاسک گفت: انتقال آب از سد جگین به جاسک تا پایان سال 93 به بهربرداری می رسد.

وی افزود: با توجه به ملی بودن این طرح قریب 900 میلیارد ریال اعتبار برای انتقال آب پیش بینی شده است که برای هر سال 300 میلیارد ریال اختصاص داده خواهد شد تا ظرف سه سال آینده به مرحله بهره برداری برسد.

خادمی گفت: در حال حاضر شهرستان جاسک با هفت حلقه چاه واقع در پایین دست دشت جگین با ظرفیت بالغ بر 100لیتر بر ثانیه برای جاسک و روستاها با طول50 کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه پمپاژ آبدهی می شود.

مدیرعامل آبفای شهری هرمزگان افزود: با توسعه جاسک و محدودیت منابع آبی پایین دست دشت جگین پروژه انتقال آب از سد جگین به جاسک و 105 روستای غرب و شرق توسط آب و فاضلاب استان در دست اجراست که تاکنون 170 میلیارد ریال اعتبار هزینه و در سال جاری 107 میلیارد ریال به ان اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی دو پیمانکار در خط انتقال و یک پیمانکار در تصفیه خانه در حال فعالیت هستند که با این روند تا پایان سال یک پیمانکار دیگر در محل آبگیر سد پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و پیگیری استانداری اعتبار این پروژه معادل هزار و 600 میلیارد ریال پیش بینی شده که تا پایان سال93 تامین و پروژه در سال 93 به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: این پروژه در دوفاز در حال اجراست که فاز اول از تصفیه خانه روستای کوئیک تا مرکز شهر است، حدود 20 کیلومتر لوله گذاری و در فاز دوم که از تصفیه خانه کوئیک تا سد است شش کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

خبرگزاری مهر بر حسب وظیفه سال 88 در چنین روزهایی گزارشی در مورد بی آبی و کم آبی در روستاهای جاسک منتشر کرد اما متاسفانه همچنان این روستاها از مشکل بی آبی رنج می برند.

امید است هیئت دولت در سفر چهارم که با رویکرد پیگیری مصوبات سه دوره گذشته به استان هرمزگان سفر خواهند کرد حل مشکل تامین آب شرب سالم روستاهای جاسک را در دستور کار قرار دهند.