امیر دژاکام نویسنده و کارگردان با سابقه تئاتر و طراح بخش"نگاه ویژه" که برای اولین‌بار درجشنواره سی‌ام تئاتر فجر قرار گرفته‌است به خبرنگار مهر گفت: من ابتدا به آن 500 گروهی که برای حضور در این بخش متن ارائه داده بودند دستمریزاد می‌گویم و همچنین به 65 گروهی که خود را برای دیدن آماده کردند نیز خسته نباشید و مرحبا می‌گویم.

وی ادامه داد: لزوم شکل‌گیری این بخش به این نکته باز می‌گشت که درسال‌های گذشته تداخل حرفه‌ای و فرهنگی در فضای تئاتر کشورمان وجود داشت که باید تفکیک می‌شد. برای نمونه جوانی که برای اولین‌بار قصد داشت در جشنواره تئاتر فجر شرکت کند اثرش را به بخش چشم انداز ارائه می‌داد و در کنار هنرمندانی که سال‌ها در این زمینه فعالیت می‌کردند به رقابت می‌پرداخت.

دژاکام افزود: از این منظر باید بخشی طراحی می‌شد برای افرادی که اولین بار است، می‌خواهند کارگردانی کنند. اما خوشبختانه پس از قرار گرفتن این بخش در جشنواره مشخص شد که این فکر، فکر درستی بوده است و هنرمندان جوان ما از این طریق توانستند خود را ثابت کنند. کدام کار فرهنگی را در کشور سراغ دارید که بتواند 500 جوان را به فعالیت و زندگی امیدوار کند؟ چون هدف همه کارهای فرهنگی امیدوار و علاقمند کردن جوانان است.

کارگردان "شهرزاد" خاطر نشان کرد: اما سئوال مهم من این است که چرا همه گروه‌های شرکت‌کننده در این بخش نباید اجازه اجرای آثارشان را داشته باشند. همه این افراد جوانان با استعداد مملکت ما هستند و حق دارند که کار کنند. معتقدم که این جوانان حتی اگر کارشان ضعیف هم باشد باید تجربه اجرا پیدا کنند، چون با روی صحنه رفتن یک نمایش و روبرو شدن با مخاطب است که یک گروه نمایشی آرام آرام می‌آموزد که در کارهای بعدی چگونه عمل کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر از میان 65 نمایش برگزیده 9 اثر برای حضور در این بخش انتخاب شدند. من به ترکیب داوران و ستاد انتخاب احترام می گذارم اما در طول این دو روز که از اعلام نتایج می‌گذرد با بخش زیادی از دانشجویان و افرادی که کارهایشان در این بخش پذیرفته نشده بود مکالمه تلفنی داشتم. من معلم این دانشجویان هستم و آنها از من انتظار دارند که اجازه فعالیت کوچکی در این زمینه به آنها داده شود.

دژاکام گفت: ما65 گروه برای حضور در این بخش داشتیم که اگر فرض کنیم هر کدام از این گروهها 10 عضو هم داشته باشند بیش از 600 نفر درگیر اجرای این نمایش‌ها شده اند. من در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که باید به این 600 نفر احترام گذاشت. قانون و قاعده بازی را خود ما نوشتیم و این قانون به زمانی بازمی‌گشت که تصور نمی‌کردیم این تعداد از آثار به این بخش ارائه شود. انتخاب تنها9 نمایش برای این بخش عادلانه به نظر نمی‌رسد چون نسبت به بخش‌های دیگر تعداد متون زیادتری به بخش"نگاه ویژه" ارائه شده بود. اگر مسئله مکان اجرا است می توان مکان اجرا را تعریف کرد.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که باید 40 نمایش در این بخش حضور داشته باشد. من از دبیر جشنواره آقای رحمت امینی و هیات بازبینی و انتخاب خواهش می‌کنم که حال این جوانان را درک کنند و به آنها احترام بگذارند و ظرفیت پذیرش در این بخش را بالاتر ببرند. درست است که قاعده بازی از قبل نوشته شده است اما امکان تغییر در آن وجود دارد.

دژاکام بیان کرد: به نظر من می‌توان به صورت کارگاه‌های آموزشی در یک سالن از صبح تا بعدازظهر آثار این بچه‌ها را به نمایش گذاشت. بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی دنیا به صورت دانشجویی برگزار می‌شود و این طور که من دیده‌ام در هر سالن هر دو ساعت یک بار یک نمایش و حدود 10 نمایش در طول یک روز اجرا می‌شود. با اجرای این آثار است که ما می‌توانیم بازیگر، نویسنده وکارگردان‌های با استعداد و جویای نام را بشناسیم. غریزه و ذوق کارگردانی را از این طریق می‌توان شناخت.

وی خاطر نشان کرد: طی صحبتی که روز گذشته به صورت تلفنی با دبیر جشنواره داشتم تقاضا کردم که ظرفیت بخش نگاه ویژه افزایش پیدا کند تا بتوانیم تعداد جوانان بیشتری را دلگرم و امیدوار نگاه داریم. اجازه بدهید زندگی این جوانان زیباتر شود. بگذارید نمایش‌هایشان را در سالن‌های کوچک و حتی لابی‌ها اجرا کنند. هیچ اشکالی ندارد اگر سئانس صبح را هم در جدول جشنواره وارد کنیم. جشنواره تئاتر فجر و تئاتر ما باید به حد و قواره جشنواره‌ها و تئاترهای مدرن جهان نزدیک شود.

دژاکام ادامه داد: هدف همه فعالیت‌های فرهنگی کشور در جهت علاقمندی و امیدوار کردن همگان و بخصوص جوانان است و من معتقدم که هیچ هدفی از این والاتر نیست که اجازه دهیم این جوانان امیدوار و دلگرم به ادامه فعالیت شده و زندگی زیباتری را تجربه کنند. این امکان وجود دارد که حداقل 40 نمایش در بخش "نگاه ویژه" روی صحنه برود.

کارگردان"یک دامان ماه و ستاره" عنوان کرد: من به عنوان معلم این بچه‌ها از دکتر رحمت امینی دبیر محترم جشنواره از حسین پاکدل هنرمند، کارگردان و نویسنده عزیز، از شهرام کرمی مدیر، کارگردان و نمایشنامه‌نویس بزرگوار، از دکتر سعید اسدی مدیر، نویسنده و استاد هوشمند، از حسین راضی و از افشین خورشید باختری هنرمندان و همکاران والامقام که سال‌هاست در تئاتر فعالیت می‌کنند خواهش می‌کنم که اجازه دهند ظرفیت این بخش از جشنواره افزایش پیدا کند.

وی در پایان گفت: از این هنرمندان تقاضا دارم تا روز اول کار خودشان را به یاد بیاورند و یادشان باشد که روز اول چه کسی دست آنها را گرفت تا امروز بتوانند به اهداف خود نزدیک شوند. هیچ حرکتی بالاتر از این نیست که اجازه دهیم 40 نمایش امکان اجرا پیدا کند. قانون‌های بالادستی وجود دارند که اهداف فعالیت‌های فرهنگی ما و ارزشمند‌تر از قانون‌های پائین دستی هستند. قانون بالادستی ما این است که نگذاریم جوانان ما ناامید شوند.