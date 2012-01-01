میدان شهدای کرمانشاه نمونه بارز بی توجهی به ترافیک شهری

به گزارش خبرنگار مهر، دیر زمانی است که شهرداری کرمانشاه با حمایت های مالی استانداری کرمانشاه اقدام به احداث تقاطع غیرهمسطح در میدان شهدای کرمانشاه کرده است، ولی این پروژه چند ماهی است که عملا تعطیل شده و تردد را برای بسیاری از رانندگان کند و بعضا فلج کرده است.

ترافیک به وجود آمده در روزهای دوشنبه و پنجشنبه که زمان حضور مردم در آرامستان شهر است در این میدان، به اوج خود می رسد.

بسیاری از رانندگان که روزانه چندین بار باید از این مسیر عبور کنند، مجبور هستند که با هزینه های بالای سوخت، با ترافیک این منطقه دست و پنجه نرم کنند.

برخی از رانندگان از وضع موجود در میدان شهدای کرمانشاه گله داشته اند و این گلایه خود را بارها به گوش مسئولان اجرایی استان رسانده اند ولی تاکنون مثمر ثمر نبوده است.

باید ساعتها در ترافیک این محل اسیر باشیم

هاشم امیری، یکی از رانندگان که روزانه چندین بار از این مسیر عبور می کند، در این باره به خبرنگار مهر می گوید: با این گرانی بنزین و دیگر قطعات یدکی، باید ساعتها در ترافیک این محل خود را اسیر کنیم و متحمل هزینه های مالی زیادی شویم.

وی تاکید کرد: روزهای پنجشنبه و دوشنبه که روز مراجعه مردم به آرامستان و مزار شهداست، عملا عبور و مرور در این میدان غیرممکن می شود.

محسن ایزدی، دیگر راننده کرمانشاهی با اشاره به وضعیت اسفبار این قسمت از شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مسئولان انجام این پروژه قول داده بودند که تقاطع غیرهمسطح میدان شهدای کرمانشاه، در مدت زمان مشخصی به پایان برسد، ولی شاهدیم که به این قولشان عمل نکردند.

ایزدی می افزاید: همه مردم شاهد بودند که این پروژه برای چند ماه متوالی تعطیل شد و مسئولان پروژه نیمه کاره میدان شهدای کرمانشاه را نیمه کاره رها کرده بودند.

خوشبختانه چند صباحی است که مسئولان امر در انجام و اتمام این پروژه سرعت عمل را چاشنی کار خود قرار داده اند و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در ماههای آینده و شاید هم زودتر، شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

بر اساس این گزارش، استانداری کرمانشاه در انجام برخی از پروژه های عمرانی در سطح شهر کرمانشاه، به عنوان حامی و پشتیبان مالی شهرداری کرمانشاه، تاکنون کمک های مالی بسیاری به شهرداری کرمانشاه کرده است.

استاندار کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: وضعیت کنونی کلانشهر کرمانشاه در شان مردم نیست و ما نمی توانیم بپذیریم که این شهر محل جولان عده ای نان خشکه و پلاستیک فروش شود.

استانداری کرمانشاه 20 میلیارد تومان از بودجه خود را صرف پروژه‌های شهرداری کرده است

استاندار کرمانشاه در ادامه از کمکهای مالی استانداری به شهرداری کرمانشاه، سخن به میان آورد.

هاشمی گفت: استانداری کرمانشاه تاکنون بالغ بر 20 میلیارد تومان از بودجه خود را صرف پروژه‌های شهرداری کرمانشاه کرده است.

وی افزود: اجرای فاز 3 رودخانه چم بشیر شامل زیباسازی و بهسازی آن و پروژه سالم‌سازی و زیبا‌سازی رودخانه قره‌سو از جمله پروژه هایی است که هزینه های آن را استانداری کرمانشاه تامین کرده است.

به هر حال هر اداره یا هر نهادی که هزینه های مالی پروژه میدان شهدای کرمانشاه را تقبل می کند، باید اولویت اول خود را آسایش مردم و شهروندان، به خصوص رانندگان قرار دهد و پس از آن با برنامه ریزی و نظارت دقیق در صدد اجرای چنین طرحهایی در کمترین زمان ممکن برآید.