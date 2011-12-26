نشست خبری اولین یادواره هنری بصیرت با حضور حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری وزارت ارشاد، اصغر امیرنیا؛ دبیر این یادواره، عبدالرحیم سیاهکارزاده؛ مدیر اجرایی یادواره، علیرضا کریمی صارمی؛ دبیر بخش تجسمی یادواره، محمدی لاری؛‌ دبیر بخش موسیقی، زمانیان؛ دبیر بخش تئاتر و محمد دشت‌گلی؛ سرپرست دفتر امور نمایشی ارشاد در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این نشست شاه‌آبادی گفت: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا تا کنون با چالش‌های زیاد و متفاوتی روبرو بوده و هست اما برخی از این امتحانات ویژگی‌های خاصی دارد که سیر انقلاب را عوض می‌کند و تاثیر بسیار زیادی در حرکت انقلاب داشته است.

وی افزود: یکی از این اتفاقاتی که در این حیطه می‌گنجد جریان 13 آبان بوده است که مسیر انقلاب را عوض کرده و مسیر انقلاب را روشن‌تر و شفاف‌تر کرد. انقلاب ما با شاخه‌های انحرافی روبرو هست و گاه‌گاهی به گذرگاه‌هایی می‌رسد که نیازمند یک هدایتگر واقعی و حمایت ویژه مردم است.

وی ادامه داد: فتنه 88 یک اتفاق ساده نبود. در واقع یک مرز مشخص بین حق و باطل بود که با نگاه ظاهری معیارها مشخص نبود بلکه نیازمند یک نگاه حقیقت‌بین داشت.





شاه‌آبادی بصیرتی که مردم در سال 88 برای حفاظت و صیانت از انقلاب نشان دادند را تضمین‌کننده و تامین‌کننده آینده انقلاب دانست و بیان کرد: 9 دی برای همه متولیان و خواص یک درس واقعی بود که نشان داد مردم از خواص همیشه پیشی گرفتند.



وی حرکت مردم در 9 دی را ریشه در اعتقادات دینی مردم و متاثر از قیام کربلا دانست و گفت: تجلی بصیرت عنوان یادنامه‌ای برای پاسداشت این حرکت عظیم مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: همه ملت برای صیانت از انقلاب پا به میدان گذاشتند و هنرمندان جامعه نیز با خلق آثار هنری این نگاه بصیرت‌مدار ملت را به تصویر کشیده‌اند و این یادواره روایت حقیقی است از آنچه که در قلب ما می‌گذرد.

معاون هنری وزارت ارشاد بیان کرد: زبان هنر بهتر هر از زبان دیگری می‌تواند این مفاهیم و معانی را نمایش دهد و معتقدم که این زبان برای بیان اقدام عمیق ملت ایران بهترین زبان و شیوه است. از آنجا که خود هنر اوج زیبایی‌هاست، بزرگترین زیبایی که ملت ما در دهه اخیر را هنر می‌تواند در معرض دید مردم قرار دهد.



وی افزود: در تمام بخش‌های هنری زیر نظر معاونت هنری هنرمندان برای خلق اثر در این حوزه فراخوانده شدند و اقبال خوبی نشان دادند و به عنوان مثال در حوزه هنرهای تجسمی بیش از 1000 اثر به دبیرخانه یادواره رسید.

وی بیان کرد: در بخش موسیقی نیز سفارش ساخت سمفونی بصیرت را دادیم. در بخش نمایشی نیز در دو حوزه تخصصی و دانشجویی بیش از 350 اثر درخواست اجرا دادند.

شاه‌آبادی در پایان گفت: امیدوارم یادواره تجلی بصیرت بتواند در تعمیق اعتقادات دینی مردم و نمایش اقتدار مردم ایران در موضوع فتنه سال 88 گام بردارد و بتواند مفاهیم و ارزش‌های جامعه را به زبان هنری بیان کند.

در ادامه اصغر امیرنیا گفت: انقلاب ایران در طی این 32 سال با چالش‌های مختلفی روبرو بوده که این چالش‌ها همراه با حماسه‌های مختلفی از سوی مردم بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در ماجرای انتخابات سال 88 تعدادی از خواص که احساس می‌کردند انقلاب برای منافع آنها صورت گرفته با ایجاد شک و تردید ذهنیت مردم را مشوش کردند و بعد هم یک سری اتفاقات ناگوار افتاد ولی وقتی ولایت‌مداری مردم را دیدند یکه خوردند و سکوت کردند.

وی بیان کرد: حضور مردمی ثابت کرد که مردم همیشه پای کار هستند ولی برخی مسئولان هستند که می‌لغزند. 9 دی ریشه فتنه را خشکاند و مردم ایران مانند همیشه از این امتحان سربلند بیرون امدند.

وی در مورد یادواره هنری تجلی بصیرت توضیح داد: برنامه های این یاداره از اسفند سال پیش شروع شد و با مذاکراتی که با مدیران ادارت کل تخصصی ارشاد داشتیم فراخوان این برنامه را آبان ماه امسال منتشر کردیم که خوشبختانه استقبال زیادی هم از این برنامه شد.

امیرنیا از حضور 22 دانشگاه در این بخش نمایشی این یادواره خبر داد و گفت: 22 دانشگاه در 13 استان با این برنامه همکاری مستقیم داشتند و 93 اثر در بخش تئاتر صحنه‌ای، 82 اثر در بخش خیابانی، 39 اثر در عرصه نمایش رادیویی و 89 اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی به دست ما رسید. بازبینی این اثار از اول تا چهارم دیماه توسط 15 نفر صورت گرفته که در هر بخش سه نفر بازبینی و از فردا داوری‌ها شروع شده و 11 تا 15 دیماه نیز آثار برگزیده در دانشگاه‌ها، خانه هنرمندان و فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهند شد.

وی در مورد بخش تجسمی این یادواره توضیح داد: در بخش‌های کاریکاتور، گرافیک،‌ نقاشی، نقاشی دیواری، مجسمه و عکاسی بیش از 1117 اثر به دبیرخانه ما رسید که در نقاشی 289 اثر، مجسمه 29 اثر، عکس 504 اثر، 185 در حوزه گرافیک و 252 اثر کاریکاتور آمار ماست.

امیرنیا ساخت سمفونی بصیرت را برنامه مهم این یادواره دانست و گفت: این سمفونی که توسط شاهین فرهت ساخته شده است هشتم و نهم دیماه در تالار وحدت اجرا خواهد شد. همچنین دو قطعه میثاق نیز توسط علی‌اکبر قربانی نیز ساخته شده است و گلریز و جلال محمدیان نیز در تالار وحدت اجرا خواهند داشت.

در ادامه علیرضا کریمی صاری گفت: 41 عکاس، 90 کاریکاتوریست، 16 مجسمه‌ساز، 90 هنرمند نقاش و 58 هنرمند گرافیست آثار خود را برای دبیرخانه ما فرستادند.

محمد دشت‌گلی؛ سرپرست اداره کل امور نمایشی نیز در مورد داوران بخش نمایش یادواره تجلی بصیرت در حوزه تئانر گفت: در بخش نمایش صحنه‌ای اسماعیل شفیعی، امیر دژاکام و محمودرضا رحیمی، در بخش نمایش‌های خیابانی مریم معترف، مهدی مکاری و علی‌رضا حنیفی، در بخش نمایشنامه‌خوانی جلیل فرجاد،‌ اکرم قاسم‌پور و حسین‌پور اسماعیل، بخش نمایش‌های رادیویی مجید حمزه و جواد پیشگر و در بخش نمایشنامه‌نویسی حمیدرضا نعیمی، حسن حاجت‌پور و بهزاد صدیقی آثار را داوری خواهند کرد.