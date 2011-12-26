سیدمصطفی سیدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر تکنولوژی شبکه های مخابراتی بر پایه NGN و سرمایه گذاری انجام گرفته از سوی مخابرات در این زمینه، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران هم اکنون و در راستای تغییر تکنولوژی شبکه از حالت دیجیتالی به سمت NGN در حرکت است که این تغییر تکنولوژی زیربنایی مهم می تواند تغییرات بسیار مهمی در ارائه خدمات به کاربران مخابراتی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به 50 میلیون کاربر مخابرات که قرار است به تدریج از شبکه های نسل آینده مخابراتی بهره ببرند در مورد تسهیلاتی که با پیاده سازی این تکنولوژی در شبکه های مخابرات ایجاد می شود، گفـت: امکانات وسیعی از نظر پهنای باند و دسترسی به دیتا و دایری پورتهای اینترنت با سرعت مطلوب از طریق شبکه های NGN در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه امسال حداقل 100 میلیون یورو برای عملیاتی شدن NGN در مخابرات سرمایه گذاری شده است، افزود: تجهیزات مورد نیاز شبکه NGN خریداری شده و حجم پروژه و استانهایی که قرار است وارد فاز اجرایی شوند نیز مشخص شده است که امید می رود تا پایان امسال بتوانیم این پروژه را عملیاتی کنیم.

وی از گشایش LC از بانک ملت برای خرید تجهیزات NGN خبرداد و به مهر گفت: با پیاده سازی این طرح شاهد تحولات مهم فنی در شبکه مخابرات کشور خواهیم بود.

سیدهاشمی اظهار داشت: با ورود تجهیزات به کشور، نصب و راه اندازی این پروژه در 12 استان آغاز می شود که قسمت اعظم خریدهای انجام شده برای این پروژه تجهیزات خارجی بوده اما از توان داخلی نیز به تناسب کمک گرفته شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، پیاده سازی شبکه های نسل آینده مخابراتی (Next Generation Network ) در کشور قرار بود در سال 89 انجام شود و به شکل آزمایشی شهرهای کیش، شیراز، تبریز و قزوین برای اجرای آن درنظر گرفته شده بود.