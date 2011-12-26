همایش تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه فارس برگزار می شود

مستانه پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این انجمن مکلف است که از مصرف کنندگان حمایت کند که در این راستا تجلیل از تولید کنندگانی که حقوق شهروندان را رعایت می کند در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این همایش یک روزه در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شیراز با اشاره به روند فعالیتهای این مجموعه، یادآور شد: در حال حاضر این مجموعه دارای دو هزار عضو در شهرستان شیراز می باشد که البته در تلاشیم که با تبلیغات بیشتر شرایط حضور و مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.

پارسایی تصریح کرد: بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گذشته تحت نظارت سازمان بازرگانی انجام می شد اما در حال حاضر این بخش به انجمن تبدیل شده و فعالیت های مختلفی را در راستای حمایت از مصرف کنندگان انجام می دهد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عدم حمایت مالی از جانب دولت باعث بروز مشکلاتی برای این انجمن شده است، یادآور شد: محل فعلی این انجمن اجاره ای است که اجاره ماهیانه آن را نیز یکی از خیرین پرداخت می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شیراز تصریح کرد: بدون کمکهای دولتی نمی توانیم مشکلات مربوط به مصرف کنندگان را برطرف کنیم.