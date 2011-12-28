تقویم رویدادهای علمی سال/ از کشف سرچشمه جوانی تا دوقلوی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تقویم تعاملی که به چهار بخش سیاستگذاری، رویدادها، تحقیقات و تجارت تقسیم شده یک سال از حوادث و اخبار علمی و فناوری را به صورت خلاصه معرفی کرده است که با کلیک بر روی هر یک از این چهار بخش می توان گزینه های مربوط به آن را فعال کرده و سه گزینه دیگر را غیر فعال ساخت.

سیاست

مهمترین رویدادهای سال 2011 در زمینه سیاست در 10 بخش قیمت مواد غذایی، کمک های مالی، تحول در هیات بین المللی تغییرات آب و هوایی، توقف تدریجی هسته ای، جنجال سلولهای بنیادین، رسوایی هاروارد، واکسن برای آفریقا، توقف امتیاز حق ثبت، کلاهبرداری هلندی و مذاکرات دوربان تقسیم شده اند.

در میان این 10 گزینه شاید توقف فعالیتهای هسته ای یکی از مهمترین رویدادهایی باشد که در پی وقوع سونامی فاجعه بار در فوکوشیما رخ داد.

تقویم تعاملی نیچر از مهمترین رویدادهای سال 2011

رویدادها

از نگاه نیچر مهمترین رویدادهای سال 2011 که با علم و فناوری در ارتباط بوده اند بیداری اسلامی، زمین لرزه ژاپن، وحشت ای-کولای، پایان شاتلها، خداحافظی تواترون، هفت میلیاردمین انسان و موفقیت فضایی چینیها بوده اند.

بر اساس گزارش نیچر، حتی ژاپن، یکی از آماده ترین کشورهای جهان در برابر زمین لرزه و سونامی، قربانی امواج غول پیکر سونامی شد که در 11 مارچ سواحل ساندای را در پی وقوع زمین لرزه ای 9 ریشتری در هم کوبیدند. فاجعه بعدی نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاه فوکوشیما دائیچی بود که منجر به آلوده شدن محیط و آواره شدن تعداد زیادی از قربانیان حادثه شد.

شیوع باکتری ای-کولای از دیگر رویدادهای مهم در سال 2011 بود، رویدادی که در آن چهار هزار و 300 نفر در شمال اروپا آلوده و بیش از 50 نفر کشته شدند تا در نهایت در 26 جولای موسسه رابرت کوخ در برلین اعلام کرد این همه گیری به پایان رسیده است.

پایان دوران شاتلها در 8 جولای 2011 از دیگر رویدادهای بسیار مهم در سال رو به پایان میلادی بود. شاتل آتلانیس در این تاریخ به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد و به این ترتیب آخرین ماموریت 30 سال برنامه های شاتلهای فضایی ناسا رقم خورد. 30 سال موفقیت شاتلها از 12 آوریل 1981 آغاز شد و تا سال 2011، 135 ماموریت را پشت سر گذاشت. در طول این 30 سال شاتلها شاهد دو حادثه دلخراش بودند که اولی در 28 ژانویه 1986، با انفجار شاتل چلنجر و دومی در اول فوریه 2003 با انفجار شاتل کلمبیا رقم خورد. در این دو حادثه در مجموع 14 فضانورد جان باختند.

تحقیقات

نیچر در این بخش از تقویم تعاملی خود پروژه های متعددی از جمله آغاز ماموریت گلوری، رسیدن کاوشگر مسنجر به عطارد، پرتاب ماهواره های آب و هوایی آکواریس، کشف سرچشمه جوانی، پرتاب کاوشگر جونو به سوی مشتری، موفقیت واکسن مالاریا، کشف سرعت بالاتر از سرعت نور، جدی شدن گرمایش جهانی، کشف دوقلوی زمین و تلاش برای یافتن بوزون هیگز را به عنوان برترین و مهمترین تحقیقات سال 2011 معرفی کرده است.

همانطور که بارها نیز تکرار شده است، کشف تایید نشده ذراتی که می توانند سریعتر از نور حرکت کنند، یکی از جنجالی ترین و متحول کننده ترین اخبار علمی در سال 2011 بوده است. در ماه سپتامبر فیزیکدانان سرن در سوئیس و لابراتوار "گرن ساسو" در ایتالیا از نتیجه شگفت انگیزی خبر دادند که با به چالش کشیدن تئوری نسبیت عمومی انیشتین نشان می داد ذرات نوترینو با سرعتی معادل 60 نانوثانیه بیشتر از سرعت نور یک فاصله 730 کیلومتری را پیموده اند. 17 نوامبر دانشمندان آزمایش اپرا نتایج جدیدی را از آزمایشات خود منتشر کردند و بار دیگر به همان نتایج قبلی رسیدند. این آزمایشات قرار است در سال 2012 دنبال شوند. درصورتیکه سرعت نوترینوها تائید شود نظریه نسبیت خاص انیشتین را می تواند با چالشی جدی مواجه کند.

تلاش برای یافتن بوزون هیگز نیز در این سال همچنان ادامه داشته و در سال 2012 نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

در ماههای جولای و دسامبر 2011 فیزیکدانان دو آزمایش اطلس و CMS در برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) گزارشاتی را از تلاش برای یافتن بوزون هیگز منتشر کردند. در گزارش ماه جولای این دانشمندان موفق به کشف توده ای از کنشهای ذره ای جالب توجه در جرمی مابین 140 تا 145 گیگا الکترون ولت شدند.



نشانه های ثبت شده در ردیاب اطلس و CMS از سطح اطمینان 2.8 سیگما برخوردار بودند. درجه اطمینان سیگمای 2.8 به این معنی است که از هزار احتمال یک احتمال وجود دارد که نتایج به دست آمده با خطاهای آماری ارتباط داشته باشند. همچنین این دانشمندان در گزارشی که در ماه دسامبر اعلام کردند خبر دادند در اطلاعات به دست آمده از این آزمایشها نشانه هایی را مشاهده کرده اند که جرمی برابر 124-125 گیگا الکترون ولت داشتند. "ال. اچ. سی" با هدف یافتن این ذره در سال 2012 به کار خود ادامه خواهد داد.

تجارت

در بخش اخبار علمی مرتبط با تجارت نیز نیچر به رویدادهایی از قبیل خریداری شرکت Genzyme، تایید داروی هپاتیت C، ورشکسته شدن یک شرکت تولید کننده تجهیزات خورشیدی، تایید لایحه مالیات برای کربن و متوقف شدن یکی از برنامه های مطالعاتی بر روی سلولهای بنیادین جنینی اشاره کرده است.

در ماه می 2011 سازمان FDA اولین درمان برای هپاتیت C را به تایید رساند. این دارو پروتئینی HCV به نام پروتئاز NS3 که در عملکرد ویروس هپاتیت C نقشی حیاتی دارد را هدف می گیرد.

متوقف شدن یکی از جنجالی ترین آزمایشهای انسانی مبتنی بر سلولهای بنیادین جنینی به واسطه کمبود منابع مالی که توسط FDA نیز به تایید رسیده بود از دیگر مهمترین اخبار در این بخش عنوان شده است.