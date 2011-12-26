"امیر" و "فاطمه" بیشترین نامها در استان تهران/ صدور شناسنامه مکانیزه در دماوند

علی عمیم به مناسبت هفته ثبت احوال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراوانی نام در استان تهران برای آقایان به ترتیب مربوط به اسامی امیر، امیرحسین، ابوالفضل، محمدطاها، علی، امیرمحمد، مهدی و محمدرضا و برای دختران فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، ستایش، هستی، ریحانه، سارینا، رها، باران و هلیاست.

صدور شناسنامه مکانیزه در دماوند

وی گفت: درحال حاضر شهرستان دماوند با در اختیار داشتن دستگاههای مکانیزه، شناسنامه مراجعان را به صورت مکانیزه صادر می کند.

این مسئول ادامه داد: همچنین اسکن از اسناد شهرستان آغاز شده است و آینده ای نه چندان دور شاهد آرشیو اسناد به صورت الکترونیکی خواهیم بود.

وی در خصوص تاریخچه ثبت احوال بیان کرد: ثبت احوال در سال 1297 ه.ش تأسیس و اولین شناسنامه صادر شده در کشور به نام "فاطمه ایرانی" است و اولین شناسنامه صادر شده در دماوند نیز به نام "ربابه مهدیانی" فرزند "میرزا محمد" در آبانماه سال 1304 است.

وی به وظایف این سازمان اشاره کرد و افزود: از جمله وظایف ثبت احوال می توان به ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت واقعه وفات وصدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه، تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع ونام خانوادگی و جمع آوری وتهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن اشاره کرد.

عمیم به نامگذاری روزهای هفته ثبت احوال اشاره کرد و یادآور شد: سوم دیماه به عنوان روز ثبت احوال و فرهنگ سازی، چهارم دیماه روز ثبت احوال و اتقان اسنادهویتی، پنجم دیماه روز ثبت احوال و کارت هوشمند ملی، ششم دیماه روز ثبت احوال و تولید و انتشار آمار جمعیتی و مهاجرت، هفتم دیماه روز ثبت احوال و دولت الکترونیک، هشتم دیماه روز ثبت احوال و واگذاری امور تصدی گری و نهم دیماه که آخرین روز این هفته است به عنوان ثبت احوال و نظام جامع شناسایی ایرانیان نامگذاری شده است.