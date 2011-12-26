همایش بزرگ بصیرت عاشورایی در طرقبه شاندیز اجرا می شود

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: همایش بزرگ بصیرت عاشورایی از چهاردهم تا بیستم دی ماه به مدت 7 شب در سالن الغدیر تربیت بدنی شهرستان اجرا خواهد شد.

رمضانی اظهار داشت: با همکاری دست اندرکاران اجرایی استان شاهد برگزاری این برنامه در خور شأن آقا اباعبدالله الحسین خواهیم بود.

فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به ترکیبی اجرا شدن این برنامه اظهار داشت: در این برنامه از فرمایشات مقام معظم رهبری و صداهای آشنا که مردم ذهنیت دارند و بار ها در صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران شنیده اند همزمان با پخش صوت و نورپردازی استفاده می شود.

رمضانی گفت: این مراسم با عنوان "چرا برگردیم...." که برگرفته از شعر "چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم آخر راه همین جاست بیا تا برویم" با هنر نمایی 60 تن از سربازان آموزش دیده وهمکاری ادارت شهرستان اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: منبر جایگاه ویژه خودش را در این برنامه خواهد داشت و از سخنرانان و مداحان کشوری نیز در اجرای این همایش بهره خواهیم برد.