پیش ثبت نام رایتل برای اولین بار در کشور از طریق دفاتر منتخب پست البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش ثبت نام رایتل برای اولین بار در کشور فقط از طریق دفاتر منتخب پست استان البرز انجام می شود و این پست در این خصوص همکاری می کند.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، دفاتر منتخب پست در شهر کرج نیز آماده پیش ثبت نام سیم کارتهای رایتل برای متقاضیان هستند.

متقاضیان برای انتخاب شماره و پیش ثبت نام از این طریق، فقط کافی است با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از مراکز منتخب پستی مراجعه کنند.

پس از تکمیل مراحل پیش ثبت نام، متقاضیان باید رسید پستی ارائه شده را تا زمان تکمیل ثبت نام نگهداری کنند و به ضرورت این امر توجه کافی داشته باشند.