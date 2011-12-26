صلاحیت فعالیت 10 کارشناس در حوزه استاندارد تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت فعالیت این متقاضیان در کمیسیون مربوطه مورد تایید قرار گرفت.
در این کمیسیون تایید صلاحیت یک متقاضی دیگر منوط به ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز شد.
مجوز فعالیت این کارشناسان پس از تصویب رئیس سازمان ملی استاندارد، صادر خواهد شد.
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.
کرج - خبرگزاری مهر: دفتر امور آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد: صلاحیت فعالیت 10 نفر به عنوان کارشناس در حوزه استاندارد تایید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت فعالیت این متقاضیان در کمیسیون مربوطه مورد تایید قرار گرفت.
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