دوران ابتدایی اثر بخش ترین دوره نظام آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی توجیهی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سنندج افزود: باید تفکر، خلاقیت و آشنایی با فناوری ها و علم روز دنیا در دوران کودکی و دوره ابتدایی برای دانش آموزان نهادینه شود تا بتوان در آینده تاثیرگذاری مطلوب آنها را در جامعه مشاهده کرد.

وی در ادامه به تاسیس سال ششم ابتدایی از سال تحصیلی 91-92 اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل اینکه کودکان در سنین پایین تر قدرت درک و یادگیری بیشتری دارند می توان اجرای این طرح را توجیه پذیر دانست.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تاسیس سال ششم ابتدایی بنیادی ترین قدمی است که در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش برداشته شده است چرا که این مهم زمینه ساز توسعه و و پیشرفت نظام آموزشی کشور می شود.

سحرخیز در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف این سند اشاره کرد و یادآور شد: متناسب سازی زمان، ساعات و برنامه درسی هفتگی، متناسب سازی حجم کتاب های درسی و تدوین تقویم درسی یکسان در سیستم آموزشی کشور از مهمترین اهداف این سند است.

وی همچنین استاندارد سازی، ایجاد رقابت بین مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس را از جمله اهداف طرح رتبه بندی مدارس در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش به افت تحصیلی محسوس در پایه اول متوسطه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این افت تحصیلی در سال های قبل نشان دهنده مشکل دار بودن سیستم و نظام آموزشی کشور بوده است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به رفع این مشکلات اهمیت ویژه ای داده شده است.

سحرخیز افزود: سالیانه 12 هزار میلیارد تومان در سیستم آموزش و پرورش کشور هزینه می شود که با صرف این هزینه انتظار می رود خروجی و کارکرد نظام آموزشی مدارس بهتر باشد و مسئولان امر را راضی کند.

گردهمایی آموزشی توجیهی یک روزه تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، مسئولان آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان و مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی شهری و روستایی کردستان برگزار شد.