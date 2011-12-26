افزایش دوباره قیمت دلار آغاز شد/ جدال بانک مرکزی و بازار!

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار امروز 45 تومان بالا رفت و دوباره به مرز 1510 تومان رسید، در حالی که روز گذشته قیمت دلار که ناگهان با افزایش 40 تومانی مواجه شده بود، حدود 1465 تومان بود.

افزایش تصاعدی قیمت دلار طی روزهای اخیر در حالی شکل می گیرد که هنوز مقامات ارزی بانک مرکزی هیچ واکنشی به افزایش قیمت دلار در بازار نشان نداده اند و برنامه یا سیاست خاصی را اتخاذ نکرده اند.

این در حالی است که به نظر می رسید با بازگشت معاون ارزی بانک مرکزی از سفر کاری چند روز پیش خود از امارات، سیاستهای ارزی بانک مرکزی برای بازار ارز اعلام شود اما تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز 1960 تومان اعلام شد، در عین حال بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را امروز با روندی افزایشی 1112 تومان و هر یورو را 1452 تومان تعیین کرده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 635 هزار تومان، طرح جدید 614 هزار تومان، نیم سکه 295 هزار تومان، ربع سکه 152 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان بود که نسبت به دیروز با افزایش همراه شدند.

نرخ هر اونس طلای جهانی مانند دو روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی در نرخ 1606 تومان ثابت مانده است و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 810 تومان است.

پیگیری خبرنگار مهر برای انجام مصاحبه با معاون ارزی بانک مرکزی و یا کسب اطلاعاتی از برنامه های آتی این بانک در بازار ارز به نتیجه ای نرسید و روابط عمومی این بانک مطرح می کند که انجام مصاحبه امکان‌پذیر نیست.