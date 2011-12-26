روحیه تحول خواهی فرهنگیان کردستان مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی توجیهی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سنندج افزود: رسیدن به اهداف سند تحول تنها با همکاری، همدلی و مشارکت مدیران و مسئولان امکان پذیر است که این مهم در کردستان در بهترین شرایط قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی توجیهی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای آشنایی مدیران و مسئولان اجرایی با اهداف و ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز به برگزاری چندین دوره آموزشی توجیهی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: دایر کردن مجتمع های شهری و روستایی با عنوان ترنم ولایت، توجه به انس با قرآن کریم و دایر کردن مدارس قرآنی از مهمترین دستاوردهای این سند است.

ساکی توجه به نشاط و سلامت دانش آموزان، بها دادن به ورزش و طرح دایر کردن مدارس ورزش و استفاده از ظرفیت های خالی مدارس برای دایر کردن کلاس های فوق برنامه و فعالیت های فرهنگی را از دیگر دستاوردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد.

گردهمایی آموزشی توجیهی یک روزه تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، مسئولان آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان و مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی شهری و روستایی کردستان برگزار شد.