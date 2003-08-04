پروانه نمايش عمومي دو فيلم سينمايي صادر شد

به گزارش گروه هنري "مهر" از روابط عمومي معاونت سينمايي ، فيلمهاي "دانه هاي ريز برف " به كارگرداني عليرضا اميني و تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و "بي خوابي" ساخته كريستوفر نولان ، محصول سال 2002 آمريكا پروانه نمايش دريافت كردند.

همچنين فيلم " دانه هاي ريز برف" در بخش مسابقه جشنواره بين المللي "لوكارنو" كه از 15 تا 25 مردادماه در سوييس برگزار مي شود ، به نمايش در مي آيد.