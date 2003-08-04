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۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۵۴

ازسوي اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد

پروانه نمايش عمومي دو فيلم سينمايي صادر شد

اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد پروانه نمايش عمومي دو فيلم سينمايي را صادر كرد.

به گزارش گروه هنري "مهر"  از روابط عمومي معاونت سينمايي ، فيلمهاي "دانه هاي ريز برف " به كارگرداني  عليرضا اميني و تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي  و "بي خوابي" ساخته كريستوفر نولان ، محصول سال 2002 آمريكا  پروانه نمايش دريافت كردند.
همچنين  فيلم " دانه هاي ريز برف" در بخش مسابقه جشنواره  بين المللي "لوكارنو"  كه  از 15 تا 25 مردادماه در سوييس برگزار مي شود ، به نمايش در مي آيد.

کد مطلب 14938

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