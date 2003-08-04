به گزارش گروه هنري "مهر" از روابط عمومي معاونت سينمايي ، فيلمهاي "دانه هاي ريز برف " به كارگرداني عليرضا اميني و تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و "بي خوابي" ساخته كريستوفر نولان ، محصول سال 2002 آمريكا پروانه نمايش دريافت كردند.
همچنين فيلم " دانه هاي ريز برف" در بخش مسابقه جشنواره بين المللي "لوكارنو" كه از 15 تا 25 مردادماه در سوييس برگزار مي شود ، به نمايش در مي آيد.
ازسوي اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد
پروانه نمايش عمومي دو فيلم سينمايي صادر شد
اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد پروانه نمايش عمومي دو فيلم سينمايي را صادر كرد.
به گزارش گروه هنري "مهر" از روابط عمومي معاونت سينمايي ، فيلمهاي "دانه هاي ريز برف " به كارگرداني عليرضا اميني و تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و "بي خوابي" ساخته كريستوفر نولان ، محصول سال 2002 آمريكا پروانه نمايش دريافت كردند.
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