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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

هشتمین کتابخانه عمومی وابسته به بخش خصوصی در ایران فعال شد

هشتمین کتابخانه عمومی وابسته به بخش خصوصی در ایران فعال شد

یک فعال بخش خصوصی که اخیراً اقدام به تاسیس کتابخانه عمومی کرده، درباره نحوه فعالیت و اداره این نوع کتابخانه‌ها که تعدادشان در کشور به 8 واحد رسیده است، توضیح داد.

حسین فراستخواه، یکی از مسئولان کتابخانه عمومی بخش خصوصی «امید صبا» که قرار است 10 دی‌ماه در تهران به طور رسمی افتتاح شود، درباره ساختار و فعالیت کتابخانه‌ها در کشورمان به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تقسیم‌بندیهای موجود، در کشور ما کتابخانه‌ها عمومی یا عمومیِ زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی یا مشارکتی زیر نظر این نهاد، یا عمومی و زیر نظر شهرداریها و یا عمومی و وابسته به بخش خصوصی هستند.

وی ادامه داد: این کتابخانه‌ها (کتابخانه‌های عمومی وابسته به بخش خصوصی) مجوز فعالیت خود را از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌گیرند و بعد از آن کاملاً تحت نظر بخش خصوصی هستند؛ در واقع تمامی هزینه‌های مربوط به ساختمان، اداره و منابع آن از این طریق (بخش خصوصی) پرداخت می‌شود.

این مسئول در موسسه «امید صبا» اضافه کرد: کتابخانه ما (امید صبا) هم جزو همین کتابخانه‌های عمومی وابسته به بخش خصوصی است و یک موسسه غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است.

بر اساس آماری که فراستخواه به نقل از مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی ارائه کرد، در حال حاضر 8 کتابخانه عمومی در کشور به همین شکل اداره می‌شود هر چند اطلاع دقیقی از آنها وجود ندارد.

وی هدف از تاسیس این کتابخانه عمومی را - که در خیابان کریم‌خان زند تهران نرسیده به خیابان خردمند شمالی واقع شده است - تسهیل دسترسی عموم مردم به کتاب عنوان کرد و از فعالیت انتشارات «رشد آموزش» در زیرمجموعه این موسسه و در کنار این کتابخانه عمومی خبر داد.

فراستخواه افزود: عموم مردم می‌توانند با ارائه یک کارت شناسایی، یک قطعه عکس و پرداخت 10 هزار تومان حق عضویت سالانه، همه روزه - بجز در ایام تعطیل - از ساعت 8:30 تا 18 از تمامی خدمات این کتابخانه استفاده کنند.

به گفته فراستخواه، کتابخانه عمومی وابسته به موسسه «امید صبا» از 12 شهریور و با 10 هزار جلد کتاب فعالیت خود را آغاز کرده - هر چند ظرفیت کامل آن 20 هزار جلد است - و در حال حاضر 320 عضو دارد.

این مسئول در موسسه امید صبا همچنین از برپایی مراسم افتتاحیه جشنواره گذر فرهنگی تهران (گفت) در 10 دیماه در محل این کتابخانه و راه‌اندازی بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی وابسته به آن در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استقبال مردم رو به رو شود.

کد مطلب 1493800

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