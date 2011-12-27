به گزارش خبرگزاری مهر، تلفنهای همراه، رایانه های قابل حمل و کنسولهای بازی با سرعت بالایی وارد بازار فناوری اطلاعات و ارتباط شدند به طوریکه می توان گفت در هر ماه چندین دستگاه در مقولات مختلف عرضه شدند که از میان آنها حداقل یکی بهتر از بقیه بوده است.

فهرست زیر، ماه شماری از بهترین دستگاههایی را نشان می دهند که در مدت سال 2011 عرضه شدند و توانستند در راس محصولات آن ماه قرار گیرند.

ژانویه 2011- موتورولا تبلت "زوم" را در پاسخ به "آی- پد" عرضه کرد

فوریه 2011- به خاطر کنسول بازی 3DS محصول شرکت نینتندو، فناوری سه بعدی وارد دنیای کنسولهای بازیهای ویدیویی شد

مارس 2011- در شرایطی که "آی- پد" در بازار بیشترین سلطه را داشت نسل جدید این تبلت با عنوان "آی- پد 2" عرضه شد

آوریل 2011- سونی با ارائه تلفن همراه هوشمند Xperia Play کنسول بازی را در دنیای موبایل ادغام کرد

می 2011- گوگل رایانه قابل حمل Chromebook را که با قدرت از ابرهای محاسباتی حمایت می کند

ژوئن 2011- سونی با عرضه "وایو Z" وارد بخش لپ تاپ فوق باریک شد

جولای 2011- اپل با ارائه نسخه جدید "مک بوک ایر" به بخش لپ تاپهای فوق باریک پاسخ داد

آگوست 2011- "واکام" محصولی با عنوان Inkling را عرضه کرد. این یک قلم ویژه است که جوهر را به بیتهای اطلاعاتی تبدیل می کند

سپتامبر 2011- آمازون با معرفی "کیندل فایر" ورود رسمی خود را به بازار تبلتها اعلام کرد

اکتبر 2011- پس از ماهها انتظار برای رسیدن "آی- فن 5"، اپل از نسخه دیگری به نام "آی- فن 4S" رونمایی کرد

اکتبر 2011- درحال که اپل اوایل این ماه از "آی- فن 4S" رونمایی کرد در آخرین روزهای آن، نوکیا تلفن همراه هوشمند

"لومیا 800" که اولین دستگاه برپایه ویندوز فن 7.5 است را معرفی کرد

نوامبر 2011- سامسونگ و گوگل خبر عرضه تلفن همراه هوشمند "گلاکسی نکسوس" برپایه سیستم عامل "آندروئید 4.0" را اعلام کردند