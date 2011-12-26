به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فعالیت یک دستگاه دکل جدید حفاری دریایی در طرح توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی در مجموع تعداد دکلهای حفاری شاغل در این میدان مشترک گازی با قطر به 11 دستگاه افزایش یافته است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد جدا از فعالیت 11 دکل در فازهای پارس جنوبی، هم اکنون 22 دکل و جک آپ دریایی در طرح توسعه میادین نفت و گاز (به استثنای پارس جنوبی) در خلیج فارس مشغول به کار است.

بر این اساس در شرایط فعلی 33 دستگاه دکل و جک آپ دریایی در طرحهای نفت و گاز ایران به طور همزمان فعال است و پیش بینی می شود تا 20 روز آینده یک دکل جدیدی دریایی برای توسعه میدان نفتی رشادت در خلیج فارس توسط شرکت حفاری شمال مشغول به کار شود.

با این حال مسعود حقیقی مدیر عملیات دریا در شرکت ملی حفاری امروز تعداد کل دکلهای حفاری دریایی شاغل ایران در خلیج فارس را 20 دستگاه اعلام کرد و گفت: این در حالی است که کشورهای همسایه شامل امارات، عربستان و قطر با در اختیار داشتن ناوگان بیشتر سهم برداشت خود را از مخازن مشترک نفت و گاز افزایش داده اند.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت همزمان بیش از 100 دکل دریایی در خلیج فارس، افزود: با این وجود در شرایط فعلی ایران 20 دستگاه از این تعداد دکل حفاری فعال در خلیج فارس را در اختیار دارد.



وی، تاکید کرد: شرکت ملی نفت تا پایان برنامه پنجم حفاری 500 حلقه چاه در دریا را هدف گذاری کرده است.

به گفته وی از 20 دکل فعال در خلیج فارس، 11 دستگاه به شرکتهای ایرانی غیر از شرکت ملی حفاری تعلق دارد که به صورت استیجاری در اختیار شرکتهای تابعه وزارت نفت است و 9 دستگاه متعلق به شرکت ملی حفاری است.

به گزارش مهر، وزارت نفت ایران با برنامه افزایش تولید نفت کشور به 5.1 میلیون بشکه و تولید گاز به بیش از 1.1 میلیارد متر مکعب در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه نیاز به حفاری و تعمیر 2500 حلقه چاه خشکی و دریایی دارد.

بر این اساس به‌ منظور تحقق برنامه‌های وزارت نفت در این برنامه نیاز است 1840 حلقه چاه در خشکی و 620 حلقه چاه در دریا حفاری و تعمیر شود که برای دستیابی به این هدف به طور متوسط سالانه به 108 دکل خشکی و 34 دکل حفاری دریایی نیاز است.

همچنین با هدف توسعه 35 ماهه فازهای جدید پار‌س جنوبی و تکمیل عملیات تولیدی ایران در این میدان و تحقق برنامه برداشت روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز از این میدان گازی مشترک، نیاز است عملیات توسعه دریایی فازها نیز به تناسب بخش خشکی پیش رود که در این خصوص نیز قرار است تا اواسط سال آینده سه دکل حفاری جدید به توسعه بخش دریای پارس‌جنوبی افزوده شود.

در حال حاضر بیش از 80 دستگاه حفاری خشکی و دریایی در ناوگان حفاری نفت و گاز ایران مشغول به کار بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری تعداد دکلهای حفاری از مرز یکصد دستگاه فراتر رود.