حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای باعث تقویت نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه، جلسه ستاد انتخابات شهرستان سرپل ذهاب برای انتخاب هیئتهای اجرایی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

میرزا مراد پیرو، در این جلسه با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات سالم یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، گفت: همه مسئولان باید زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: یکی از مهمترین اصول در برگزاری انتخابات، حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای است که این امر باعث تقویت بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

پیرو افزود: مجریان و مسئولان برگزاری انتخابات در این شهرستان باید تمام تلاش خود را برای پاسداری و حفاظت از آرا مردم به عمل آوردند.

در پایان این جلسه 8 نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی و 3 نفر نیز به عنوان عضو علی البدل این هیئت در حوزه فرعی شهرستان سرپل ذهاب انتخاب شدند.

براساس این گزارش، در این جلسه اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این شهرستان برگزیده شدند.