ویژه برنامه های بزرگداشت دومین سالگرد حماسه نهم دی‌ ماه 88

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد نائینی در نشست خبری و مطبوعاتی که به این مناسبت امروز صبح در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده بوداهم برنامههای دومین سالگرد این حماسه را تشریح کرد.
وی با اعلام این که نشستها و همایشهای تحلیلی با موضوعات روشنگری وتبیین حماسه نهم دی برگزار می شود برخی از آنها را بدین شرح اعلام کرد.
1. برگزاری همایش "نهم دی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، توسط سازمان بسیج اساتید کشور با مشارکت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و تعدادی از دانشگاههای تهران؛ پنجشنبه 8/10/1390ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در سالن همایشهای صدا و سیما
2. برپایی همایش ملی "حماسه ماندگار" توسط تشکلهای مردمی و دانشجویی
3. برپایی نشستهای دانشجویی و اساتید در بسیاری از دانشگاههای کشور با مشارکت بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و نهاد رهبری در دانشگاه
4. برگزاری سلسله نشستهای تبیینی در مرکز تحقیقات وزارت کشور
5. برگزاری نشستهای "نهم دی، حماسه ماندگار" پنجم تا نهم دی در تمامی ردههای بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ناجا.
6. برپایی حدود 400 نشست و همایش توجیهی و تبیینی در سراسر کشور، توسط ستادهای بزرگداشت نهم دی استانها
رئیس ستاد بزرگداشت 9 دی درباره برپایی مراسم آیینی و مذهبی نیز برپایی مراسم دعای کمیل پنجشنبه هشتم دیماه، شب شهادت حضرت رقیه (س) در سراسر کشور به یاد حماسه آفرینان نهم دی به ویژه در تهران: مسجد ارگ با سخنرانی آیتالله علم الهدی و ذکر دعای کمیل توسط ذاکران اهل بیت(ع) پس از نماز مغرب و عشاء و همچنین برپایی مراسم دعای ندبه، جمعه نهم دیماه در سراسر کشور به ویژه در تهران صبح جمعه نهم دیماه در مهدیه تهران با سخنرانی آیتالله صدیقی (پخش مستقیم از شبکه یک سیما) همزمان در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س) و امامزاده چیذر و تمامی مهدیههای سراسر کشور عنوان کرد.
وی از برپایی همایشهای ادبی به این مناسبت خبر داد و گفت: تقریباً در اکثر دفاتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به ویژه در تهران، تالار سوره حوزه هنری و در بسیاری از فرهنگسراهای تهران، مراسم شب شعر در موضوع فتنه 88 و حماسه نهم دی با حضور شاعران فرهیخته و جوان کشور برگزار میشود.
نائینی در زمینه فعالیتهای رسانهای در سالروز حماسه نهم دی نیز از 1. انتشار ویژه نامه "بصیرت" توسط وزارت علوم و توزیع گسترده در سطح دانشگاههای کشور ،2. انتشار ویژه نامه روزنامههای ایران، جوان، جام جم، همشهری و صفحات ویژه در اکثر روزنامههای کشور ، 3. انتشار ویژه نامه از طریق نشریات مختلف سازمانها ، 4. انتشار ویژه نامه توسط برخی از خبرگزاریها مانند فارس و مهر |، 5. رسانه ملی و شبکههای استانی علاوه بر پوشش برنامههای بزرگداشت حماسه نهم دی، شبکههای مختلف صدا و سیما و معاونتهای صدا و سیما، بروز مرزی و سیاسی، برنامههای مختلف تولیدی و نشستهای تبیینی تدارک دیدهاند که از 4 تا 9 دیماه به مرور پخش میشود خبر داد.
وی در زمینه انتشارات و تولید لوحهای فشرده به مناسبت حماسه نهم دی گفت: کتب متنوع و لوح های فشردهای در دو سال گذشته در موضوع فتنه و حماسه نهم دی منتشر شده و برای امسال نیز حدود 20 اثر جدید (کتاب و لوح فشرده) توسط سازمان بسیج، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و دیگر سازمانها و ناشران محترم منتشر گردیده است. لوح فشرده روز بصیرت، جلوههای ماندگار، آسمانیها و حماسه نهم دی از جمله آنها است.
رئیس ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی ادامه داد: بیش از هزار اثر از سراسر کشور در مورد فتنه سال 88 و حماسه نهم دی در 16 رشته جمعآوری و بررسی گردیده است. برگزیدگان آثار توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بعد از ظهر هشتم دی در تالار وزارت کشور مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی همچنین گفت: بیش از 500 نمایشگاه عکس و کتاب و لوحهای فشرده در دانشگاهها، مساجد، ردههای مختلف بسیج، سپاه، ناجا و ارتش و مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و استانهای کشور به همت ناشران، هنرمندان و نهادها در موضوع حماسه نهم دی هشت ماه دفاع مقدس (از خرداد 1388 تا نهم دی ماه 1388) و موضوع بیداری اسلامی برگزار خواهد شد.
نائیسنی افزود: در بخش فضاهای مجازی، علاوه بر فعال شدن تمام سایتهای خبری و تحلیلی، انجمن وبلاگنویسان مسلمان، جریان وبلاگ نویسی دانشجویی و دانشآموزی و مرکز بسیج مجازی نیز در موضوع نهم دی فعال خواهند بود.
وی در زمینه تبلیغات در خصوص این رویداد تاریخی انقلاب گفت: انتشار هفت قطعه پوستر 50×35 در تیراژ یک میلیون توسط ستاد مرکزی نهم دی و توزیع در سطح استانهای کشور و همچنین تولید بنرهای متنوع و نصب در میادین اصلی در تهران و استانهای کشور توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهرداری تهران و دیگر دستگاهها و نهادهای مختلف نیز از جمله دیگر برنامه های ستاد مربوطه است.
وی در پایان گزارشی نیز از فعالیتهای ستاد مرکزی حماسه نهم دی ارائه کرد و از راه اندازی سایت اینترنتی ستاد نهم دی به آدرس www.setad9day.comو فعال کردن اخبار ویژه در سایت اینترنتی شورا به آدرس www.ccoip.ir خبر داد.
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