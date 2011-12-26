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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

آغاز فروش بلیت قطار برای تاریخ‌های 11 دی تا 10 بهمن‌ از فردا

بلیت قطارهای مسافری بین‌المللی، حدفاصل تاریخ‌های 11 دی الی 10 بهمن‌ماه سال1390 از ساعت 8:30 روز سه‌شنبه ششم دی ماه از طریق سیستم اینترنتی و آنلاین 2 عرضه می‌شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجاء با اعلام این خبر، افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی حد فاصل تاریخ‌های یاد شده نیز از ساعت 8:30 روز چهارشنبه 7 دی ماه سال جاری آغاز می‌شود.

فروش بلیت قطارهای مسافری به طور یکپارچه و یکسان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی شرکت رجاء عرضه شده و هر گونه موجودی بلیتی که در تمامی نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت ، موجودی بلیت و از این قبیل می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با تلفن 1539 تماس گرفته یا به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی‌ www.raja.ir مراجعه کنند.

شماره پیامک 3000139 شرکت رجاء نیز آماده دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار است.
 

کد مطلب 1493806

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